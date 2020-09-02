Зеленский назвал Гео Лероса "взяточником и предателем страны", — СМИ

Президент Владимир Зеленский высказался по поводу исключения нардепа Гео Лерос из фракции "Слуга народа" и назвал его "взяточником и предателем" страны.

Об этом сообщает издание "Апостроф".

"У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны и мне все равно из какой они партии. Я достаточно ответил", — заявил Владимир Зеленский.

До этого Офис Генерального прокурора Украины возбудил дело против народного депутата Гео Лероса по факту уклонения от уплаты налогов. За последний год Гео Лерос заработал более 20 млн грн.

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По данным издания "Страна", это могло случиться из-за финансовых махинаций депутата. Так, Гео Лероса подозревают в сокрытии источников дохода, которые могут носить криминальное происхождение.

Настоящее имя Гео Лероса - Курехяну Георгу Багратович. Официально работал только в 2008-2009 году. Согласно информации налоговой, он получал доход только в 2008-2009 годах, 600 гривен и 45 тысяч гривен страховой выплаты. В первый год своей депутатской работы получил доход в размере 41 млн. грн. Из них 20 млн. грн – финансовые средства, а еще 21 млн. грн – стоимость активов (3 квартир, 96 картин, три пары часов Rolex и один Chopard, коллекции из 20 фотоаппаратов Leica, 49 биткоины на сумму 10 млн. грн, автопарк BMW, Ford Capri 1980 года, спорткар Аudi R8).

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