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02 сентября 2020, среда, 14:46 443
Медицина 2020-09-02T15:00:01+03:00
Українські Новини
Показатель тестирования в Киеве составляет 210 тестов на 100 тыс. человек, - Кличко

Показатель тестирования в Киеве составляет 210 тестов на 100 тыс. человек, - Кличко

Сергей Паламаренко
Виталий Кличко, Тестирование, Коронавирус, мэр Киева, Covid-19
Виталий Кличко. Фото: Facebook
Виталий Кличко. Фото: Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что показатель тестирования в Киеве является самым высоким в Украине. А именно составляет 210 тестов на 100 тыс. человек.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Кличко.

"Из-за того, что что все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса, соответственно - увеличивается количество тестирований. Показатель тестирования в Киеве сегодня - самый высокий в Украине. И составляет 210 тестов на 100 тыс. человек", - сказал Кличко.

Он отметил, что всего в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии исследовано более 99 тыс. образцов биоматериала. Методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). Методом ИФА (иммуноферментного анализа) - на выявление антител - сделали более 17,5 тыс. тестов.

Образцы исследуют как в частных, так и в государственных клиниках.

"Продолжают активно работать в столице и мобильные бригады медиков, которые отбирают биоматериал для анализа на COVID-19 у пациентов надому. Только 1 сентября бригадами отобрано 923 образца. А всего с начала работы мобильных бригад - более 58 тыс.", - сообщил Виталий Кличко .

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