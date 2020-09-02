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02 вересня 2020, середа, 14:46 153
Медицина 2020-09-02T15:00:01+03:00
Українські Новини
Показник тестування в Києві становить 210 тестів на 100 тис. осіб, – Кличко

Показник тестування в Києві становить 210 тестів на 100 тис. осіб, – Кличко

Сергій Паламаренко
Віталій Кличко, Мер Києва, Тестування, Коронавірус, Covid-19
Віталій Кличко. Фото: Facebook
Віталій Кличко. Фото: Facebook

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що показник тестування в Києві є найвищим в Україні. А саме становить 210 тестів на 100 тис. осіб.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Кличка.

"Через те, що все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу, відповідно – збільшується кількість тестувань. Показник тестування в Києві сьогодні - найвищий в Україні. І становить 210 тестів на 100 тисяч людей", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що всього в комунальних медзакладах та лабораторному центрі з початку пандемії досліджено понад 99 тис. зразків біоматеріалу. Методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції). Методом ІФА (імуноферментного аналізу) – на виявлення антитіл - зробили понад 17,5 тис. тестів.

Зразки досліджують як в приватних, так і в державних клініках.

"Продовжують активно працювати в столиці і мобільні бригади медиків, які забирають біоматеріал для аналізу на COVID-19 у пацієнтів удома. Лише 1 вересня бригадами відібрано 923 зразки. А всього з початку роботи мобільних бригад – понад 58 тис.", - повідомив Віталій Кличко.

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