Загрязнение воздуха в Киеве превысило норму: в каких районах дышится тяжелее всего

На минувшей неделе загрязнение воздуха в Киеве снова превысило допустимые нормы. Фото: ГСЧС

На минувшей неделе загрязнение воздуха в Киеве снова превысило допустимые нормы. Фото: ГСЧС

На протяжении прошедшей недели стационарные посты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Киева.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня на сайте учреждения, передают Українськi Новини.

В течение недели, с 25 по 31 августа, на 15-ти постах обсерватории было осуществлено более 1,5 тыс. проб воздуха, которые показали превышение:

Взвешенных веществ (пыли):

в 1,1-1,3 раза на площадях Бессарабской, Победы, Демеевской и улицы Каунасской.

Диоксида серы:

в 1,6-1,9 раза на площадях Бессарабской, Победы и проспекте Победы;

в 1,0-1,5 раза еще на семи постах города.

Оксида углерода:

в 1,1 раза на проспекте Победы.

Диоксида азота:

в 4,4-5,4 раза на площадях Победы и Бессарабской, проспекте Победы;

в 3,7-3,9 раза — на улицах Каунасской, Александра Довженко, Семена Скляренко, Оболонском проспекте, Демеевской площади, бульваре Леси Украинский;

в 1,7-3,5 раза на всех постах, за исключением проспекта Науки, 37, где превышений не выявлено.

Формальдегида:

в 2,0-2,2 раза — на площадях Бессарабской, Победы, улицы Довженко;

в 1,2-1,9 раза — на всех постах города, за исключением проспекта Науки.

"По сравнению с предыдущей неделей, содержание загрязняющих веществ в воздухе города снизился. Этому способствовал циклонический характер погоды", — говорится в сообщении.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, отмечают в обсерватории, в ближайшие несколько дней погода будет способствовать концентрации пыли и вредных веществ в приземном слое атмосферы.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Киев стал лидером антирекорда и возглавил список самых грязных городов планеты.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости