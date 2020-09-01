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01 сентября 2020, вторник, 17:04 396
Верховная Рада и партии 2020-09-01T17:47:24+03:00
Українські Новини
Защита русскоязычных и принятие законов о мире, – Бойко выдвинул требования к власти

Защита русскоязычных и принятие законов о мире, – Бойко выдвинул требования к власти

Ирина Дорофейчук
Русский язык, Юрий Бойко, ОПЗЖ, Мир на Донбассе
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что ключевыми требованиями оппозиционеров к власти являются изменение социально-экономической политики в государстве, возвращение права голоса жителям Донбасса, защита русскоязычных граждан, принятие пакета "мирных законов" и прекращение деятельности национал-радикальных организаций.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Политик акцентировал, что социально-экономическая политика, которая проводится властью, требует немедленных изменений. "Мы должны поддерживать людей, а не выполнять прихоти внешних кредиторов и управленцев. Правительство, которое не может обеспечивать права людей, должно быть отправлено в отставку", – подчеркнул сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Также, по его словам, в стране возникла угроза потери части государственности. "Прежде всего, это касается попыток Офиса Президента запретить проведение выборов в абсолютно мирных, контролируемых Украиной городах и селах Донецкой и Луганской областей. 500 тыс. наших граждан, которые в прошлом году выбирали нынешнего Президента, парламентариев, находящихся в этом зале, сегодня пытаются лишить этого конституционного права. Мы будем бороться за этих людей, за их право на местное самоуправление", – сказал Юрий Бойко.

Третье, на что обратил внимание сопредседатель фракции ОПЗЖ, – это нарушение прав русскоязычных граждан нашей страны. "Реализация закона о среднем образовании, принятого уже этой Верховной Радой, лишает возможности получать знания на родном языке вопреки обещаниям о равных правах граждан. Мы уже обжаловали антиконституционные образовательные законы в Конституционном Суде и сделаем все, чтобы защитить культурные права людей и дать возможность детям изучать тот язык, на котором говорят в их семьях", – отметил народный депутат.

Парламенту наконец пора перейти от разговоров к действенным шагам в вопросе мира. "Наша фракция полностью поддерживает перемирие на Донбассе, но нужны дальнейшие шаги для достижения устойчивого мира. Фракция ОПЗЖ готова к принятию законов, предусмотренных Минскими соглашениями. И мы призываем весь парламент выполнить свои обещания перед избирателями и открыть путь к миру и, соответственно, – путь к развитию нашего государства", – подчеркнул Юрий Бойко.

Фракция ОПЗЖ настаивает на прекращении деятельности террористических организаций в Украине. "Все эти "азовы", "национальные корпуса", "центурии" должны рассматриваться как террористические организации и быть запрещены, так как их деятельность – это позор для страны, они держат в страхе людей и создают хаос и неуправляемость в государстве", – резюмировал сопредседатель ОПЗЖ.

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