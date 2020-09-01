Минэнерго рассматривает возможность передачи "Центрэнерго" часть шахт ДТЭК

Министерство энергетики рассматривает возможность создания вертикально интегрированной компании на основе государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" и шахт угледобывающей компании "ДТЭК Добропольеуголь".

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства, передают Українські Новини.

"Завершается подготовка концепции трансформации угольных регионов, предусматривающая распределение всех государственных шахт на три категории. Первая - это ресурсная база "Центрэнерго". Предполагается дальнейшее создание вертикально интегрированной компании в составе "Центрэнерго" и наиболее эффективных угледобывающих предприятий", - говорится в нем.

Также Минэнерго отметило, что вторая категория - это шахты "двойного" назначения, то есть такие, которые добывают энергетический уголь и коксовый, который используется в металлургии.

При этом третья категория - это шахты, которые будут предложены для приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, которые могут использоваться после перепрофилирования для другой хозяйственной деятельности.

В свою очередь ДТЭК отметил, что выступает за более плодотворное сотрудничество шахт "ДТЭК Добропольеуголь" и "Центрэнерго".

"Контракт с "Центрэнерго" на поставку угля позволил шахтерам "Добропольеуголь" получить гарантированный рынок сбыта и вернуться к работе после 3,5 месяцев простоя из-за невостребованности украинского угля. Тогда был начат диалог Минэнерго и Кабмина по поиску решения, которое гарантирует шахтерам постоянный сбыт, а энергетикам ресурсную базу на выгодных условиях", - подчеркнул ДТЭК.

Кроме того, по словам временно исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец, в Минэнерго идет работа над пилотными проектами реструктуризации шахт в двух моногородах - на востоке и на западе Украины.

Перспективы этих проектов Буславец обсудила во время рабочего визита в Германию с федеральным министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером, а также представителями бизнеса Германии.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин обязал ТЭС использовать для производства электроэнергии только украинский уголь.

Также в Украине ввели спецпошлину на российское дизтопливо, сжиженный газ и уголь.

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