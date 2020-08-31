Пост про смерть зірки "Чорної пантери" став найпопулярнішим у Twitter

Твіт про смерть актора Чедвіка Боузман , широко відомого за роллю у фільмі "Чорна пантера", встановив новий рекорд популярності. Про це пише BBC Україна .

Повідомлення про його смерть, яке з'явилося в акаунті актора, вже набрало 7,3 мільйона лайків і більш ніж 3 мільйонів ретвітів.

Боузман помер в п'ятницю 28 серпня, йому було 43 роки. У 2016 році у нього виявили рак товстої кишки — з тих пір він проходив курс лікування.

Всі ці чотири роки він знімався у фільмах у перервах між сеансами хіміотерапії і операцій. Широку популярність Боузман отримав у 2018 році завдяки головній ролі у фільмі "Чорна пантера".

Попередній рекорд популярності в Twitter належав твіту 44-го президента США Барака Обами 2017 року — тоді він процитував Нельсона Манделу.

"Ніхто не народжується з ненавистю до іншої людини через колір шкіри, походження або релігію", — написав Обама.

Ця публікація набрала 4,3 мільйона лайків і понад 1,6 мільйона ретвітів.



Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році фільм Marvel "Чорна пантера" шанувальники назвали найкращим фільмом всесвіту.

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