В Украине и Европе выросла цена на электроэнергию

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 31 августа увеличилась на 22,7%, или на 283,38 гривен/МВт-ч до 1 532,7 гривен/МВт-ч по сравнению с 24 августа.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

За указанный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" снизилась на 24,7%, или на 418,29 гривен/МВт-ч до 1 274,41 гривны/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (46,82 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (20,18 евро/МВт-ч) в 2,3 раза, в Швеции (43,87 евро/МВт-ч) - на 6,7%.

При этом в Дании цена электроэнергии (54,22 евро/МВт-ч) - на 15,8% выше, чем в Украине, во Франции (39,94 евро/МВт-ч) - на 16%, в Германии и Австрии (54,04 евро/МВт-ч) - на 15,4%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 14,5%, или на 6,4 евро/МВт-ч до 50,64 евро/МВт-ч (1 657 гривна/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 17 августа).

Как сообщали Українські Новини, в 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе.

Ранее Верховная Рада списала долги старого рынка электроэнергии.

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