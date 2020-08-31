В Украине и Европе выросла цена на электроэнергию

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 31 августа увеличилась на 22,7%, или на 283,38 гривен\/МВт-ч до 1 532,7 гривен\/МВт-ч по сравнению с 24 августа. Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини. За указанный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" снизилась на 24,7%, или на 418,29 гривен\/МВт-ч до 1 274,41 гривны\/МВт-ч. Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (46,82 евро\/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (20,18 евро\/МВт-ч) в 2,3 раза, в Швеции (43,87 евро\/МВт-ч) - на 6,7%. При этом в Дании цена электроэнергии (54,22 евро\/МВт-ч) - на 15,8% выше, чем в Украине, во Франции (39,94 евро\/МВт-ч) - на 16%, в Германии и Австрии (54,04 евро\/МВт-ч) - на 15,4%. Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 14,5%, или на 6,4 евро\/МВт-ч до 50,64 евро\/МВт-ч (1 657 гривна\/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 17 августа). Как сообщали Українські Новини, в 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе. Ранее Верховная Рада списала долги старого рынка электроэнергии.