На оккупированных территориях похищают людей. МИД призвал мировое сообщество обратить на это внимание

Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество не оставлять без внимания судьбу похищенных и без вести пропавших на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

"В Международный день жертв насильственных исчезновений МИД призывает мировое сообщество не оставлять без внимания судьбу лиц, пропавших, похищенных или без вести пропавших на временно оккупированных Россией территориях Украины в Крыму и на Донбассе", - говорится в сообщении.

Отмечается, прокуратурой Автономной Республики Крым и города Севастополь осуществляется процессуальное руководство в 115 уголовных производствах по 117 фактам насильственного исчезновения, лишения свободы и похищения людей.

Как отмечают в министерстве, в большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности к исчезновениям российской оккупационной власти, а также зафиксировано случаи запугивания родственников пропавших, свидетелей и отсутствие эффективного расследования.

"Как и в общей картине преследований несогласных с политикой Москвы, среди жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму большинство составляют крымские татары. Решат Аметов был похищен во время одиночного молчаливого протеста против вторжения России в Крым и замучен насмерть в марте 2014 года. Эрвин Ибрагимов, член регионального Меджлиса Бахчисарая и исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар, который открыто осуждал оккупацию Крыма, принимал участие в защите прав крымских татар, регулярно посещал судебные заседания по политически мотивированными делами, похищенный 24 мая 2016, является пропавшим без вести до сегодня", - сообщают в МИДе.

Указывается, что в обоих случаях правозащитники обвиняют оккупационные власти в отсутствии эффективного расследования.

Факты насильственных исчезновений украинских и крымскотатарских активистов в оккупированном Крыму отражено в иске Украины против РФ по делу о нарушении российской стороной Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, который в 2017 году подано нашим государством в Международный Суд ООН.

"Мировое сообщество должно держать такие нарушения со стороны России как государства-оккупанта в фокусе своего постоянного внимания и усиливать давление на РФ во всех случаях насильственных исчезновений", - подчеркнули в МИДе.

В министерстве отмечают, что важным является усиление международного давления на Российскую Федерацию с целью выполнения ею обязательств как государства-оккупанта согласно международного гуманитарного права и международного права прав человека, прежде всего что касается обеспечения права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на декабрь 2019 года к Международному комитету Красного Креста обратились родственники 750 пропавших без вести лиц на Донбассе.

В Международный день пропавших без вести, который по всему миру ежегодно проводится 30 августа, Международный Комитет Красного Креста (МККК) назвал количество бесследно пропавших в результате боевых действий на Донбассе.

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