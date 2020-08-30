37 военнослужащих заражены коронавирусом 29 августа, — медсилы ВСУ

Командование медицинских сил Вооруженных сил заявило о 37 военнослужащих, зараженных коронавирусной инфекцией 29 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСУ, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 30 августа в ВСУ острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 633 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 1 066 человек, летальных исходов - 6", - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 706 человек, количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 87 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - сообщают в ВСУ.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 6 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 31 человек.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 29 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 109 человек до 13 093, умерших - на 9 до 202.

29 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 096 до 119 074, количество умерших от заболевания - увеличилось на 35 человек до 2 527 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев сократилось на 15,5%, новых летальных случаев - уменьшилось на 14,6%.

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