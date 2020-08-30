МИД Украины призвал усилить давление на Россию из-за похищенных украинцев

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество усилить давление на Россию из-за похищения украинцев на оккупированных территориях нашей страны в Международный день жертв насильственных исчезновений.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"МИД Украины призывает мировое сообщество не оставлять без внимания судьбу лиц, пропавших, похищенных или без вести пропавших на временно оккупированных Россией территориях Украины в Крыму и на Донбассе", - указано в сообщении.

В министерстве сообщают, что прокуратура Автономной республики Крым и г. Севастополь осуществляет процессуальное руководство в 115 уголовных производствах по 117 фактам насильственного исчезновения, лишения свободы и похищения людей.

"В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности к исчезновениям российской оккупационной власти. Зафиксированы случаи запугивания родственников пропавших, свидетелей, а также отсутствие эффективного расследования", - добавляют в МИД.

При этом среди жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму большинство составляют крымские татары.

"Мировое сообщество должно держать такие нарушения со стороны России как государства-оккупанта в фокусе своего постоянного внимания и усиливать давление на РФ во всех случаях насильственных исчезновений", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщали Українські Новини, 3 сентября 2020 года в прокат выйдет кинолента украинского режиссера Дарьи Онищенко "Забытые", которая рассказывает любовную историю, вспыхнувшую в центре вооруженного конфликта на Донбассе.

Кроме того, СМИ опубликовали имена девяти сепаратистов, которые виновны в зверских расстрелах жителей Славянска в 2014 году.

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