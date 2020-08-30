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30 августа 2020, воскресенье, 08:50 95
Политика 2020-08-30T10:15:02+03:00
Українські Новини
Боевики не нарушали "режим тишины" с начала суток

Боевики не нарушали "режим тишины" с начала суток

Ольга Фандорина
ВСУ, Режим тишины, война на Донбассе, ООС
ВСУ. ООС. Донбасс. Военные. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua
ВСУ. ООС. Донбасс. Военные. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua

С начала суток 30 августа незаконные вооруженные формирования не открывали огонь в районе проведения Операции объединенных сил. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центра штаба ООС.

"С начала текущих суток, 30 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

"Подразделения, привлеченные к проведению ООС, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - резюмируется в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти погибших военных в 6-ую годовщину начала выхода украинских военных из Иловайского котла Донецкой области, боевики 2 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в субботу, потерь нет.

Завершается первый месяц с начала действия режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. В ВСУ не было боевых потерь за это время. 

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