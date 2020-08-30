Боевики не нарушали "режим тишины" с начала суток

С начала суток 30 августа незаконные вооруженные формирования не открывали огонь в районе проведения Операции объединенных сил. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центра штаба ООС.

"С начала текущих суток, 30 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

"Подразделения, привлеченные к проведению ООС, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - резюмируется в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти погибших военных в 6-ую годовщину начала выхода украинских военных из Иловайского котла Донецкой области, боевики 2 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в субботу, потерь нет.

Завершается первый месяц с начала действия режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. В ВСУ не было боевых потерь за это время.

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