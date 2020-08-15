Умерла известная певица Валентина Легкоступова, исполнительница хита "Ягода-малина"

Известная российская певица, исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова умерла.

О горькой утрате в своем Instagram сообщила дочь звезды Анетта Брыль.

"Сегодня в 15:30 ни стало замечательной светлой человека, лучшей в мире мамы, дочки и бабушки. светлая память", - говорится в заметке.

На момент смерти звезде было 54 года.

Причины смерти звезды не раскрываются, однако, незадолго до смерти дочь Валентины Легкоступова нашла ее всю в синяках и с пробитой головой. Звезда несколько дней не выходила на связь, поэтому девушка распереживалась и поехала проведать мать. Как выяснилось, Легкоступова вместе с мужем Юрием Фирсовым в это время выпивали.

Как пишет газета.ru, 2 августа дочь заслуженной артистки России подтвердила в соцсетях, что ее мать находилась в больнице в коме в крайне тяжелом состоянии.

Бриль заявила, что 6 августа она отправила Легкоступову в наркологическую больницу после того, как обнаружила певицу и ее мужа Юрия Фирсова в состоянии сильного алкогольного опьянения. Последний вскоре оттуда сбежал. Бриль подчеркнула, что ее мать до этого не злоупотребляла спиртным. Исполнительница Ольга Сивакова в комментарии сайту kp.ru также отметила, что у Легкоступовой была непереносимость алкоголя и "ей от одного запаха могло стать плохо".

Между тем дочь исполнительницы опровергла наличие у нее травмы головы и ссадин при госпитализации, о чем писали Telegram-каналы.

"У нее не было проломленной головы и ссадин на лице, как утверждают СМИ. С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в кому и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее была ЧМТ. Прошу заметить очень важную вещь. Я и моя семья никого НЕ обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК", — пояснила Бриль.

Фирсов отрицал свою причастность к инциденту. По его словам, певица поскользнулась в ванной. Этой версии придерживаются правоохранители.

Легкоступова и 57-летний яхтсмен Фирсов обручились совсем недавно — 4 июля. Певица рассказывала в интервью об их планах на будущее, в частности, она мечтала научится у мужа яхтингу. Источник "Вокруг-ТВ" сообщил, что сын и дочь Легкоступовой были против их брака.

"Поливать грязью Фирсова я не собираюсь, так как это был выбор моей мамы. Отношение нашей семьи к нему на данный момент не имеет никакого значения", — писала в соцсетях Бриль.

Согласно сведениям Telegram-канала "112", в беседе с полицейскими сын певицы Матвей заявил, что Фирсов выпивал и очень раздражительно реагировал на просьбы прекратить это делать.

"Он шумно скандалил и даже однажды выбил дверь в его комнату, угрожая ножом", — говорилось в сообщении.

Молодой человек не исключал, что целью нового супруга матери могла быть ее квартира.

Согласно СМИ, Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов познакомились пять лет назад, тогда мужчина позвал артистку поучаствовать в регате, но она отказалась. Позже он не раз возвращался со своим предложением. После развода со вторым мужем Легкоступова приняла предложение яхтсмена. Сперва их объединяла дружба, позже она переросла в любовь. Ради певицы Фирсов развелся с женой.

Легкоступова — эстрадная певица и музыкальный продюсер. Наибольшую известность артистке принесла песня "Ягода-малина", впервые прозвучавшая в программе "Голубой огонек" 1 января 1987 года.

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