В Калифорнии в озере найдено тело звезды сериала "Хор" Наи Риверы. Ее искали 5 дней

Тело звезды сериала Glee (рус. "Хор" или "Лузеры") Наи Риверы было найдено в Калифорнии, в озере. Актриса пропала без вести 8 июля. Об этом соообщает Reuters со ссылкой за заявление шерифа округа.

"Нет никаких признаков того, что это было преступление, и никаких признаков того, что это было самоубийство", — сказал шериф.

Отмечается, что тело актрисы отправили на судмедэкспертизу для вскрытия.

Актриса была со своим четырехлетним сыном, которого нашли в лодке посреди озера Пиру на юге Калифорнии. Как сообщил офис шерифа округа Вентура, 33-летняя Ная арендовала плоскодонную лодку вечером 8 июля.

Сына Риверы нашли люди, которые находились на другой лодке, через три часа после того, как она арендовала лодку. По словам мальчика, они с матерью вместе плавали, но она в лодку не вернулась". Ребенок спал, когда его нашли, на мальчике был спасательный жилет.

Кто такая Ная Ривера?

Американская актриса, прославившаяся ролью Сантаны Лопез — одной из главных героинь сериала "Хор", который выходил на американском телеканале Fox с 2009 по 2015 год. Ривера также снималась в шести сезонах сериала, который рассказывает о жизни хора под названием New Directions ("Новое направление"). В 2014 году Ривера вышла замуж за актера Райана Дорси, от которого родила сына. В 2018 году пара рассталась.