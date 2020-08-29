подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 августа 2020, суббота, 19:23 204
Происшествия 2020-08-29T19:45:01+03:00
Українські Новини
В Симферополе умер Виктор Тихонов, который был вице-премьером при Азарове

В Симферополе умер Виктор Тихонов, который был вице-премьером при Азарове

Кира Молчанова
Луганская область, Смерть, Вице-премьер, Николай Азаров, Виктор Тихонов
Виктор Тихонов. Фото: Flickr
Виктор Тихонов. Фото: Flickr

В Симферополе от воспаления легких умер вице-премьер времен Азарова, глава Луганского областного совета Виктор Тихонов. Политику было 72 года.

Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на одного из знакомых покойного.

Кем был Виктор Тихонов?

Виктор Михайлович Тихонов родился в селе Щетово Антрацитовского района в Ворошиловградской (Луганской) области.

С 1995 по 1998 был первым заместителем председателя Луганской областной государственной администрации, а с 1998 по 2006 был главой Луганского областного совета.

Тихонов был народным депутатом Верховной Рады V-VII созывов, до лета 2014 года входил в фракцию "Партии Регионов".

С 11 марта 2010 занял пост вице-премьер-министра Украины по вопросам региональной политики в правительстве Николая Азарова. 9 декабря 2010 года стал вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С августа 2011 по ноябрь 2012 года Тихонов был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Беларусь.

Как сообщали Українські Новини, 19 августа умер ученый, президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон.

6 июля в Риме, в одной из клиник умер знаменитый композитор и дирижер Эннио Морриконе.

Больше новостей о: Луганская область Смерть Вице-премьер Николай Азаров Виктор Тихонов

Военно-гражданские администрации Донецкой и Луганс...
ЕС снял санкции с Азарова и Ставицкого...
Возле мэрии Фастова женщина ударилась головой об б...
​В Москве скончался легендарный советский хоккеист...
В Украине новый антирекорд по коронавирусу: за сутки 2481 новый случай
В первые сутки закрытия границ в Украину не пустили 250 иностранцев
Новости
В Симферополе умер Виктор Тихонов, который был вице-премьером при Азарове 19:23
Разумков подписал закон по повышении "минималки" до 5 тыс. гривен 19:12
Нацполиция разоблачила на растрате 1,7 млн гривен бывшего руководителя "Нефтегаза" 18:53
В Ворзеле на карантин закрыли роддом из-за роженицы с COVID-19 18:18
На месте взрыва. Фото: пресс-служба полиции Днепропетровской области
В Днепре мужчина подорвался в своем авто. На месте инцидента нашли чеку 17:45
больше новостей
В Минсоце рассказали, при каких условиях декретный отпуск засчитывается в страховой стаж 05:10 Инфографика
Кто не получит надбавку за годы вредного стажа. В пенсионном фонде рассказали о начислении пенсии 05:30
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
В киевском вузе рассказали, как студенты будут учиться на карантине с 1 сентября 05:45
Тунис закрыл границы для украинцев 16:01
больше новостей
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Подозреваемый в даче взятки Сытнику и Холодницкому внес залог 42 млн гривен и вышел из СИЗО 11:47
Зеленский заявил о необходимости выяснить правду об Иловайской трагедии 14:26
Кто не получит надбавку за годы вредного стажа. В пенсионном фонде рассказали о начислении пенсии 05:30
В Минсоце рассказали, при каких условиях декретный отпуск засчитывается в страховой стаж 05:10 Инфографика
больше новостей
Зеленский почтил память военных, погибших в Иловайске
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok