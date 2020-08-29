В Симферополе умер Виктор Тихонов, который был вице-премьером при Азарове

В Симферополе от воспаления легких умер вице-премьер времен Азарова, глава Луганского областного совета Виктор Тихонов. Политику было 72 года.

Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на одного из знакомых покойного.

Кем был Виктор Тихонов?

Виктор Михайлович Тихонов родился в селе Щетово Антрацитовского района в Ворошиловградской (Луганской) области.

С 1995 по 1998 был первым заместителем председателя Луганской областной государственной администрации, а с 1998 по 2006 был главой Луганского областного совета.

Тихонов был народным депутатом Верховной Рады V-VII созывов, до лета 2014 года входил в фракцию "Партии Регионов".

С 11 марта 2010 занял пост вице-премьер-министра Украины по вопросам региональной политики в правительстве Николая Азарова. 9 декабря 2010 года стал вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С августа 2011 по ноябрь 2012 года Тихонов был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Беларусь.

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