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29 августа 2020, суббота, 16:17 311
Президент 2020-08-29T16:17:01+03:00
Українські Новини
Поспешная и спекулятивная практика назначений. В Офисе Президента прокомментировали неконституционность назнач

Поспешная и спекулятивная практика назначений. В Офисе Президента прокомментировали неконституционность назначения Сытника

Кира Молчанова
Конституционный суд, НАБУ, Артем Сытник, Офис президента
Офис Президента Украины. Фото:president.gov.ua
Офис Президента Украины. Фото:president.gov.ua

Офис Президента ожидает от временно исполняющего обязанности директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания нового руководителя.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Безусловно, принимаем к сведению решение Конституционного Суда о неконституционности указа предыдущего президента о назначении директора НАБУ. Это, кстати, полностью компетенция КС. Согласно этому решению, как мы его понимаем, судьи констатировали, что непродуманная, поспешная, а часто - спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной архитектуры в стране, привела к необходимости принять конкретное правовое решение о неконституционности. Понимаем также, что КС дает оценку именно тогдашним управленческим решением относительно кадровых назначений, а не оценку качества работы самого органа. В связи с этим решением КС и с коллизией относительно возможной потери полномочий директором Бюро мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя", - говорится в нем.

Офис Президента выразил абсолютную уверенность в том, что НАБУ обязательно останется стержневым правоохранительным органом, который обеспечит применение современных антикоррупционных практик и существенно улучшит качество государственной антикоррупционной политики.

"Не сомневаемся также, что директорат НАБУ организует работу сегодня так, чтобы были учтены все новые правовые обстоятельства, а оперативная и следственная деятельность не останавливалась в связи с уточнением организационной структуры и ее согласованию с Конституцией Украины. Для нас крайне важно лишь один приоритет - жесткая и непримиримая борьба с коррупцией на всех уровнях с обязательным результатом", - добавлено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа КС признал неконституционным назначение Сытника директором НАБУ.

НАБУ заявило, что решение КС о неконституционности назначения Сытника не предусматривает его увольнения.

В июле зарплата директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника составила 140 824 гривны.

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