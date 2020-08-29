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29 августа 2020, суббота, 14:50 102
Медицина 2020-08-29T14:50:01+03:00
Українські Новини
Количество проведенных ПЦР-тестов за минувшие сутки выросло до почти 22,5 тыс.

Количество проведенных ПЦР-тестов за минувшие сутки выросло до почти 22,5 тыс.

Кира Молчанова
Коронавирус, Тест на коронавирус, ПЦР-тесты, ИФА-тесты
Коронавирус. Фото: Pixele
Коронавирус. Фото: Pixele

28 августа было проведено 22 469 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 4,47% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 20 359 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 0,5% больше по сравнению с 27 августа.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в общем было проведено 42 828 тестирований, из них 22 469 методом ПЦР, а также 20 359 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 516 712 исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 28 августа поступило 2 808 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года поступило 177 431 сообщения о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 28 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 93 человека до 5 489, умерших - на 2 человека до 95.

27 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 481 до 116 978, количество умерших от заболевания - уменьшилось на 41 человек до 2 492 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 1,76%, новых летальных случаев - уменьшилось на 14,5%.

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