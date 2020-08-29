Количество проведенных ПЦР-тестов за минувшие сутки выросло до почти 22,5 тыс.

28 августа было проведено 22 469 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 4,47% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 20 359 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 0,5% больше по сравнению с 27 августа. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. "За предыдущие сутки в общем было проведено 42 828 тестирований, из них 22 469 методом ПЦР, а также 20 359 методом ИФА", - сказал он. Всего с начала года было проведено 1 516 712 исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР. В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 28 августа поступило 2 808 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года поступило 177 431 сообщения о подозрении на заболевание. Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 28 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 93 человека до 5 489, умерших - на 2 человека до 95. 27 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 481 до 116 978, количество умерших от заболевания - уменьшилось на 41 человек до 2 492 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 1,76%, новых летальных случаев - уменьшилось на 14,5%.