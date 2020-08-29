Возле мэрии Фастова женщина ударилась головой об бордюр и скончалась: медики не приехали на вызов

В Фастове скончалась женщина, которой стало плохо в центре города. Пострадавшая ударилась головой об бордюр и пролежала под стенами мэрии Фастова несколько часов. Скорая помощь так и не приехала на вызов людей, помогающих женщине, и она скончалась через три дня в больнице, куда ее отвезли правоохранители. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В сюжете говориться, что ей пытались помочь десятки людей, которые неоднократно звонили в скорую, но медики на вызов так и не прибыли. "Травмированную повезли в больницу полицейские. А через трое суток она умерла", - сообщается в программе.

Как сообщали Українські Новини, нетрезвый водитель сбил на автомобиле 3 курсанток в Киеве, в то время, как 21 августа на выезде из Киева растянулась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП с участием правоохранителя.

Ранее под Киевом женщина перебегала дорогу в неположенном месте и погибла под колесами микроавтобуса.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости