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18 ноября 2019, понедельник, 11:49 800
Экономика 2019-11-18T11:49:01+02:00
Українські Новини
Прокуратура манипулирует документами по делу "Роттердам+", - адвокат

Прокуратура манипулирует документами по делу "Роттердам+", - адвокат

ДТЭК, Роттердам+, Наталья Дригваль

Прокуратура умышленно не предоставляет материалы обвинения по делу "Роттердам+" в полном объеме, поскольку эти материалы подтвердят отсутствие обоснованной доказательной базы о нанесении ущерба через формульное ценообразование. Об этом заявила адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дригваль в интервью интернет-изданию "Delo.ua".

Адвокат напомнила, что суд удовлетворил ходатайство защиты и вытребовал от прокурора предоставить документы, которые были указаны в ходатайстве о применении меры пресечения. Однако прокурор предоставил их в не в полном объеме, чем грубо нарушил принцип законности.

"Прокурор предоставил материалы умышленно фрагментарно. Таким образом, получить целостную картину о наличии или отсутствии доказательной базы о нанесении ущерба формуле "Роттердам+" было невозможно. Такое поведение прокурора, которое заключалось в умышленном невыполнении решения суда, его толковании по своему усмотрению с целью ограничения стороны защиты и суда в получении объективной и полной информации является грубым нарушением принципа законности", - сказала Дригваль.

Адвокат отметила, что предоставленные антикоррупционным прокурором документы являются разрозненными частями, которые невозможно сложить в единое целое без потери смысла. По ее мнению, такие действия прокурора свидетельствуют об отсутствии у стороны обвинения обоснованной доказательной базы по делу.

"Не предоставлять документы в полном объеме - это лишний раз свидетельствует о том, что у стороны обвинения нет выверенной позиции относительно сути подозрения, это является попыткой скрыть от суда и общества отсутствие обоснованной доказательной базы по делу и продолжать делать громкие заявления в СМИ", - считает Дрыгваль.

Адвокат также сообщила, что, в свою очередь, сторона защиты предоставила суду по делу в полном объеме все документы, указывающие на отсутствие в действиях подзащитного не только состава преступления, но даже события.

"Это несколько исследований международных профильных учреждений, занимающихся изучением ценообразования на уголь, аудиторских, консалтинговых и экспертных организаций. Нами были предоставлены все эти исследования для изучения их судом, так и стороной истца", - сообщила Дригваль.

Напомним, ранее адвокат экс-главы НКРЕКУ Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "Роттердам+", подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дригваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало "экспертизу" в СБУ по собственному "темнику".

Больше новостей о: ДТЭК Роттердам+ Наталья Дригваль

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