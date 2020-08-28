Шмыгаль допускает проведение переговоров о погашении задолженности на рынке газа

Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает возможность проведения переговоров с газовыми компаниями относительно погашения задолженности на рынке газа.

Об этом он заявил во время онлайн-встречи с руководством Европейской бизнес ассоциации, передают Українські Новини.

"Что касается долгов за газ, то по погашению или списанию долгов за газ сегодня дискуссии нет. Если речь идет о долгах за газ из-за выполнения ПСО - это отдельная тема для разговора. И, возможно, с этими газовыми компаниями, у которых есть эти долги, надо садиться за стол переговоров, считать, смотреть, что делать с такими долгами, как они возникли и где можно делать шаги по оздоровлению этой ситуации", - сказал Шмыгаль.

Также он подчеркнул, что данный вопрос касается узкого круга компаний, в отношении которых действовало положение о специальных обязанностях (ПСО) по поставке газа населению.

Как сообщали Українські Новини, НКРЭКУ требует у поставщиков газа предоставить информацию о цене на газ на сентябрь.

Также "Нефтегаз" поднял стоимость газа по годовому контракту до 5,24 грн за куб. м с НДС.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости