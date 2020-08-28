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  • Журналисту Александрову присвоено звание "Почетный гражданин Славянска" (посмертно)
28 августа 2020, пятница, 12:01 100
СМИ 2020-08-28T13:30:03+03:00
Українські Новини
Журналисту Александрову присвоено звание "Почетный гражданин Славянска" (посмертно)

Журналисту Александрову присвоено звание "Почетный гражданин Славянска" (посмертно)

Ирина Дорофейчук
Убийство, Журналист, Славянск, Александров, НСЖУ, Томиленко
Игорь Александров. Фото: karachun.com.ua
Игорь Александров. Фото: karachun.com.ua

Сессия Славянского городского совета почтила память убитого в 2001 году генерального директора Славянской телерадиокомпании "Тор" Игоря Александрова - присвоила почетное звание. Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"19 лет назад, 3 июля 2001, нелюди битами жестоко искалечили тележурналиста, который в своей программе "Без ретуши" разоблачал коррупционные связи правоохранительных и уголовных структур Донецкой области. Через четверо суток, не приходя в сознание, Игорь Александров скончался", - написал Томиленко.
"Профессия журналиста крайне опасная, а надежной правовой защиты профессиональной деятельности и самой жизни у нас нет", - писала тогда летом славянская газета "Вісті".
"Национальный союз журналистов Украины приветствует чествование памяти мужественного коллеги", - отметил Серий Томиленко.

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