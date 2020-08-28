Журналисту Александрову присвоено звание "Почетный гражданин Славянска" (посмертно)

Сессия Славянского городского совета почтила память убитого в 2001 году генерального директора Славянской телерадиокомпании "Тор" Игоря Александрова - присвоила почетное звание. Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"19 лет назад, 3 июля 2001, нелюди битами жестоко искалечили тележурналиста, который в своей программе "Без ретуши" разоблачал коррупционные связи правоохранительных и уголовных структур Донецкой области. Через четверо суток, не приходя в сознание, Игорь Александров скончался", - написал Томиленко.

"Профессия журналиста крайне опасная, а надежной правовой защиты профессиональной деятельности и самой жизни у нас нет", - писала тогда летом славянская газета "Вісті".

"Национальный союз журналистов Украины приветствует чествование памяти мужественного коллеги", - отметил Серий Томиленко.

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