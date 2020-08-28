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  • Журналісту Александрову присвоєно звання "Почесний громадянин Слов‘янська" (посмертно)
28 серпня 2020, пʼятниця, 12:01 8
ЗМІ 2020-08-28T13:15:02+03:00
Українські Новини
Журналісту Александрову присвоєно звання "Почесний громадянин Слов‘янська" (посмертно)

Журналісту Александрову присвоєно звання "Почесний громадянин Слов‘янська" (посмертно)

Ірина Дорофейчук
Александров, НСЖУ, Журналіст, Слов'янськ, Томіленко, Убивство
Ігор Александров. Фото: karachun.com.ua
Ігор Александров. Фото: karachun.com.ua

Сесія Слов’янської міської ради вшанувала пам‘ять закатованого у 2001 році генерального директора Слов’янської телерадіокомпанії "Тор" Ігоря Александрова - присвоїла почесне звання. Про таке на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook поінформував голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

"19 років тому, 3 липня 2001 року, покидьки битами жорстоко скалічили тележурналіста, який у своїй програмі "Без ретуші" викривав корупційні зв’язки правоохоронних та кримінальних структур Донецької області. Через чотири доби, не повертаючись у свідомість, Ігор Александров помер", - написав Томіленко.

"Професія журналіста вкрай небезпечна, а надійного правового захисту професійної діяльності і самого життя у нас немає", - писала тоді влітку слов‘янська газета "Вісті".

"Національна спілка журналістів України вітає вшанування пам‘яті мужнього колеги", - зазначив Серій Томіленко.

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