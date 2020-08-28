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28 августа 2020, пятница, 10:45 659
Экономика 2020-08-28T10:45:01+03:00
Українські Новини
Успех концессии Херсонского порта и позиция Президента Зеленского позволят Украине привлечь еще больше инвести

Успех концессии Херсонского порта и позиция Президента Зеленского позволят Украине привлечь еще больше инвестиций, - инвестор

Татьяна Зотова
Инвестиции, Зеленский, Georgian Industrial Group, Бежуашвили, Херсонский порт
Давид Бежуашвили. Фото: Georgian Industrial Group
Давид Бежуашвили. Фото: Georgian Industrial Group

Компания-концессионер инвестирует в развитие Херсонского порта более 500 млн грн в течении первых 3-5 лет. Успех данного проекта и поддержка инвесторов со стороны руководства страны позволят Украине стать одним из региональных лидеров. Об этом рассказал в интервью Украинским Новинам участник консорциума, основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили.

"Наши обязательства по заключенной сделке - это ежегодный платеж государству в размере 12 млн грн и 7% от чистого дохода компании и суммарные прямые инвестиции в порт на уровне более 500 млн грн. в течении 3-5 лет. Плюс, 18 млн грн инвестиций в развитие местной инфраструктуры. Для наших компаний это производственная и торговая цепь, дополнительные возможности и прибыль от грузоперевозок. Для Украины - это цепь транспортной инфраструктуры, товарных потоков, дополнительные поступления от налогов и оживление экономики. А для людей - это высокооплачиваемые рабочие места и новое качество жизни. …Успешной страной счастливых людей, со стабильной экономикой, интегрированной в круг развитых государств на позиции одного из региональных лидеров. Такой я вижу Украину через 10 лет и в такое будущее Украины мы инвестируем" - рассказал Бежуашвили.

По словам инвестора, последние успехи в области приватизации - продажа отеля "Днепр" и заключение договора о концессии Херсонского порта дадут мощный толчок для привлечения новых инвестиций в страну. В частности, его компания намерена продолжать активно инвестировать в украинскую экономику.

"Наши интересы - транспортная инфраструктура, энергетика и высокие технологии. И то, и другое, имеют прекрасный стартовый потенциал и грандиозные перспективы. Для нас такие инвестиции - это развитие и рост группы компаний, для Украины это сильная экономика, для украинцев - новые высокотехнологичные рабочие места, новые знания, новое качество жизни", - рассказал он.

Последние успехи Украины на ниве привлечения зарубежных инвестиций он связывает с позицией украинских властей - и руководства Херсонской области, и лично Президента Владимира Зеленского.

"Избранный президентом путь на двусторонний диалог с инвесторами это ответственная, государственная позиция, которую я искренне приветствую. Далее должны быть реальные действия, и мы уже видим движение в этом направлении от тех учреждений, которые отвечают за реализацию государственной политики. У меня была честь беседовать с Президентом Зеленским - самые хорошие впечатления, команда настроена на кардинальные перемены", - рассказал он.

Georgian Industrial Group является крупнейшей холдинговой компанией в Грузии с бизнес - интересами от энергетики до недвижимости. Компания был основана в 2006 году Давидом Бежуашвили. В настоящее время она работает сразу в нескольких странах региона и, в том числе, в Украине, где инвестирует в Херсонский порт.

Херсонский морской торговый порт стал первым объектом в портовой отрасли Украины, переданным в концессию. Конкурс выиграла компания "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) и швейцарской RISOIL S.A.). По словам заместителя директора Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марка Магалецкого, это первый концессионный проект, который подготовлен в Украине в соответствии с лучшей международной практикой и который присужден по результатам открытого конкурса.

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