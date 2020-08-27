Полиция ликвидировала плантацию конопли на 7 млн гривен в Сумской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Сумской области, передают Українськi Новини.

"Почти две с половиной тысячи кустов дорогого "карликового" сорта конопли росли на поле близ села Бабаковка Белопольского района. Каждая строка плантации площадью в четверть гектара была оборудована системой капельного полива, тщательно ухожена и удобрена. Незаконный посев наркосодержащих растений обнаружили правоохранители, когда выезжали по делу по расследованию самовольного захвата земли. Они сообщили о "находке" по спецлинии "102", и на место происшествия немедленно выехало руководство и работники Белопольского отделения полиции, а также следователи и эксперты ГУНП области", - сказано в нем.

Полиция под процессуальным руководством прокуратуры области открыла уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса и начала досудебное расследование, в рамках которого устанавливается круг лиц, причастных к посеву и выращивание запрещенных растений.

Полицейские изъяли почти 2,5 тыс. кустов наркосодержащих растения.

По приблизительным оценкам, стоимость изъятого сырья может достигать на "черном рынке" 7 млн гривен.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, в Одесской области обнаружили плантацию конопли на 40 млн гривен.

Кроме того, плантацию каннабиса сорокалетнего наркобарона "накрыли" под Николаевом.

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