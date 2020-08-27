подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 августа 2020, четверг, 13:24 231
Происшествия 2020-08-27T15:00:02+03:00
Українські Новини
Полиция ликвидировала плантацию конопли на 7 млн гривен в Сумской области

Полиция ликвидировала плантацию конопли на 7 млн гривен в Сумской области

Елизавета Драбкина
Конопля, Сумская область, Плантация конопли
Плантация конолпи в Сумсой области Фото: Нацполиция
Плантация конолпи в Сумсой области Фото: Нацполиция

Полиция ликвидировала плантацию конопли на 7 млн гривен в Сумской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Сумской области, передают Українськi Новини.

"Почти две с половиной тысячи кустов дорогого "карликового" сорта конопли росли на поле близ села Бабаковка Белопольского района. Каждая строка плантации площадью в четверть гектара была оборудована системой капельного полива, тщательно ухожена и удобрена. Незаконный посев наркосодержащих растений обнаружили правоохранители, когда выезжали по делу по расследованию самовольного захвата земли. Они сообщили о "находке" по спецлинии "102", и на место происшествия немедленно выехало руководство и работники Белопольского отделения полиции, а также следователи и эксперты ГУНП области", - сказано в нем.

Полиция под процессуальным руководством прокуратуры области открыла уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса и начала досудебное расследование, в рамках которого устанавливается круг лиц, причастных к посеву и выращивание запрещенных растений.

Полицейские изъяли почти 2,5 тыс. кустов наркосодержащих растения.

По приблизительным оценкам, стоимость изъятого сырья может достигать на "черном рынке" 7 млн гривен.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, в Одесской области обнаружили плантацию конопли на 40 млн гривен.

Кроме того, плантацию каннабиса сорокалетнего наркобарона "накрыли" под Николаевом. 

Больше новостей о: Конопля Сумская область Плантация конопли

Первый звонок состоится 1 сентября в киевских школах, - КГГА
Порошенко просит НАБУ открыть дело против Венедиктовой
Новости
В Киевской области могут усилить карантин 15:02
Частные локомотивы допустили к работе на железнодорожные маршруты. Список участков 14:59
"Львовгаз сбыт" опровергает мифы о новом рынке газа 14:51 Пресс-релиз
За год власть предала людей, которые голосовали за нее на парламентских выборах, – Бойко 14:39
СБУ блокировала деятельность финансовой пирамиды, вкладчиками которой стали 600 тыс. человек 14:35
больше новостей
Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов 12:13
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд 19:48
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
Перерасчет пенсий и подорожание доллара. Какие изменения ждут украинцев в сентябре 05:30
больше новостей
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
Сотрудника СБУ назначили черкасским губернатором 17:26
больше новостей
Если учитель заразится COVID-19, могут закрыть школу, — КГГА
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok