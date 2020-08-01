В Одесской области обнаружили плантацию конопли на 40 млн гривен

В Одесской области пограничники нашли плантацию конопли, стоимость которой на "черном рынке" может достигать 40 млн гривен. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

"Пограничники Измаильского отряда Морской охраны в Ренийском районе Одесской области обнаружили хорошо оборудованную плантацию конопли с капельным орошением и признаками культивирования", – сказано в нем.

Сообщается, что дельцы хорошо продумали расположение своего "хозяйства" среди заводненных участков побережья межозерного канала, куда сложно добраться.

"Но от острой оптики пограничного квадрокоптера сочную зелень характерных кустов на четырех участках общей площадью около 60 тысяч квадратных метров скрыть не удалось", – добавили в ГПСУ.

Правоохранители насчитали более 1700 кустов конопли. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

Владельцам плантации грозит ответственность по статье о незаконных посевах или выращивании снотворного мака или конопли (ст. 310 УК Украины).

Плантация конопли. Фото: Госпогранслужба



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