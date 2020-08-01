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01 августа 2020, суббота, 22:14 158
Общество 2020-08-01T23:15:01+03:00
Українські Новини
В Одесской области обнаружили плантацию конопли на 40 млн гривен

В Одесской области обнаружили плантацию конопли на 40 млн гривен

Валерия Драгомирова
Конопля, Одесская область, Плантация конопли
Конопля. Фото: Госпогранслужба
Конопля. Фото: Госпогранслужба

В Одесской области пограничники нашли плантацию конопли, стоимость которой на "черном рынке" может достигать 40 млн гривен. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы. 

"Пограничники Измаильского отряда Морской охраны в Ренийском районе Одесской области обнаружили хорошо оборудованную плантацию конопли с капельным орошением и признаками культивирования", – сказано в нем.

Сообщается, что дельцы хорошо продумали расположение своего "хозяйства" среди заводненных участков побережья межозерного канала, куда сложно добраться.

"Но от острой оптики пограничного квадрокоптера сочную зелень характерных кустов на четырех участках общей площадью около 60 тысяч квадратных метров скрыть не удалось", – добавили в ГПСУ.

Правоохранители насчитали более 1700 кустов конопли. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

Владельцам плантации грозит ответственность по статье о незаконных посевах или выращивании снотворного мака или конопли (ст. 310 УК Украины).

Планктация конопли. Фото: ГоспогранслужбаПлантация конопли. Фото: Госпогранслужба


Как сообщали Українські Новини, плантацию каннабиса сорокалетнего наркобарона "накрыли" под Николаевом. 

Кроме того, под Киевом у мужчины в доме обнаружили каннабиса на 2 млн гривен

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