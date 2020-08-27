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  • Основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили заявил об интересе к инвестициям в Украину
27 августа 2020, четверг, 11:41 687
Экономика 2020-08-27T11:41:01+03:00
Українські Новини
Основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили заявил об интересе к инвестициям в Украину

Основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили заявил об интересе к инвестициям в Украину

Петр Стуженко
Экономика, Инвестиции, Украина-Грузия, Зеленский, Бежуашвили
Давид Бежуашвили. Фото: Georgian Industrial Group
Давид Бежуашвили. Фото: Georgian Industrial Group

Georgian Industrial Group намерена инвестировать в Украине в транспортную инфраструктуру, энергетика и высокие технологии. Об этом заявил основатель холдинговой компании Давид Бежуашвили в интервью Украинским Новостям.

"Основное направление нашей деятельности - это сфера энергетики: производство и продажа электроэнергии, торговля газом, логистика, девелопмент, медицина и финансовый сектор. При этом, фокусируясь главным образом на энергетике, наша группа компаний запустила также диверсификационные процессы развития и инвестирует во многих направлениях. Это и транспортная инфраструктура, недвижимость, и медицинские технологии. Но все направления нашей деятельности объединены общими чертами - это инвестиции в устойчивое развитие, в высокие технологии и в создание новых знаний. …В Украине мы инвестируем в транспортную инфраструктуру, энергетику и высокие технологии. И то, и другое, имеют прекрасный стартовый потенциал и грандиозные перспективы. Для нас такие инвестиции - это развитие и рост группы компаний, для Украины это сильная экономика, для украинцев - новые высокотехнологичные рабочие места, новые знания, новое качество жизни", - рассказал бизнесмен.

Интерес к Украине бизнесмен объясняет тесными связями межу грузинским и украинским народами.

"Мы не только имеем исторические связи между нашими народами, но и личные дружеские отношения. Мы охотно принимаем в гостях украинцев, а украинцы всегда рады нам, мы это всегда чувствуем. У нас много общего и мы понимаем друг друга. Это очень важно и для ведения бизнеса, и для социальных проектов, и для инвестирования", - отметил он.

Также Бежуашвили позитивно оценивает то, как в Украине меняется отношение к инвесторам.

"Если первое лицо государства берет на себя роль проводника инвестиций, возглавляет это направление - это уже свидетельствует о внимании к инвесторам. По моему мнению, инвестиции - это единственный правильный путь движения для Украины, особенно в сложные времена для всей мировой экономики. Поэтому избранный президентом путь на двусторонний диалог с инвесторами это ответственная, государственная позиция, которую я искренне приветствую…. У меня была честь беседовать с Президентом Зеленским - самые хорошие впечатления, команда настроена на кардинальные перемены", - отметил инвестор.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что экономические реформы в Украине создали все предпосылки для успешных инвестиций в страну.

Georgian Industrial Group является крупнейшей холдинговой компанией в Грузии с бизнес-интересами от энергетики до недвижимости. Компания был основана в 2006 году Давидом Бежуашвили. В настоящее время она работает сразу в нескольких странах региона и, в частности, в Украине, где уже инвестирует в Херсонский порт.

Херсонский морской торговый порт стал первым объектом в портовой отрасли Украины, переданным в концессию. Конкурс выиграла компания "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) и швейцарской RISOIL S.A.). По словам заместителя директора Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марка Магалецкого, это первый концессионный проект, который подготовлен в Украине в соответствии с лучшей международной практикой и который присужден по результатам открытого конкурса.

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