подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили позитивно оценил приватизацию отеля "Днепр"
27 августа 2020, четверг, 10:59 687
Экономика 2020-08-27T10:59:01+03:00
Українські Новини
Основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили позитивно оценил приватизацию отеля "Днепр"

Основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили позитивно оценил приватизацию отеля "Днепр"

Павел Твердохлиб
Экономика, Приватизация, Фонд государственного имущества Украины, Гостиница Днепр, Давид Бежуашвили, Georgian Industrial Group
Давид Бежуашвили (крайний слева) и Владимир Зеленский. Фото: Georgian Industrial Group
Давид Бежуашвили (крайний слева) и Владимир Зеленский. Фото: Georgian Industrial Group

Приватизация гостиницы "Днепр" стала свидетельством положительных изменений в работе Фонда государственного имущества и сигналом о возможности инвестировать в объекты госсобственности в Украине. Об этом заявил основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили в интервью Украинским Новостям.

"Эта продажа стала широко известной не только в Украине. Глобальный рынок недвижимости очень чувствителен к таким событиям, и мы также держали руку на пульсе - внимательно следили за процессом продажи гостиницы в центре Киева. Скажу так, начиная с самого начала, с привлечения респектабельных международных компаний к аудиту и заканчивая прозрачным процессом аукциона - Фонд государственного имущества выполнил свою работу на высоком профессиональном уровне. Почему так говорю? Потому что самое главное в бизнесе - это доверие. И Фонд, открыв всю информацию и обеспечив прозрачность всего процесса, сделал все для создания доверия, чтобы привлечь и заинтересовать инвесторов. И да, это очень мощный сигнал о том, что инвестировать можно честно, открыто и выгодно. В том числе, это сигнал и нам тоже", - заявил Бежуашвили.

Он также отметил позитивную роль президента Украины Владимира Зеленского, который лично опекается вопросами привлечения инвестиций в страну.

"Если первое лицо государства берет на себя роль проводника инвестиций, возглавляет это направление - это уже свидетельствует о внимании к инвесторам. По моему мнению, инвестиции - это единственный правильный путь движения для Украины, особенно в сложные времена для всей мировой экономики. Поэтому избранный президентом путь на двусторонний диалог с инвесторами это ответственная, государственная позиция, которую я искренне приветствую. Далее - должны быть реальные действия, и мы уже видим движение в этом направлении от тех учреждений, которые отвечают за реализацию государственной политики. У меня была честь беседовать с Президентом Зеленским - самые хорошие впечатления, команда настроена на кардинальные перемены", - отметил инвестор.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что экономические реформы в Украине создали все предпосылки для успешных инвестиций в страну.

"Ликвидация административных барьеров, расширение прав ведения хозяйства, диджитализация государственных процессов, внедрение прозрачного рынка земли, масштабная приватизация и много других очень важных реформ воплощаются нами с единственной целью: Украину должна накрыть лавина инвестиций - как внешних, так и внутренних", - заявлял Зеленский.

Georgian Industrial Group является крупнейшей холдинговой компанией в Грузии с бизнес - интересами от энергетики до недвижимости. Компания был основана в 2006 году Давидом Бежуашвили. В настоящее время она работает сразу в нескольких странах региона и, в том числе, в Украине, где инвестирует в Херсонский порт.

Херсонский морской торговый порт стал первым объектом в портовой отрасли Украины, переданным в концессию. Конкурс выиграла компания "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) и швейцарской RISOIL S.A.). По словам заместителя директора Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марка Магалецкого, это первый концессионный проект, который подготовлен в Украине в соответствии с лучшей международной практикой и который присужден по результатам открытого конкурса.

Больше новостей о: Экономика Приватизация Фонд государственного имущества Украины Гостиница Днепр Давид Бежуашвили Georgian Industrial Group

Минимум 13 компаний стали жертвами рейдерской банд...
Кабмин предлагает Раде утвердить перечень не подле...
Приватизация гостиницы "Днепр" стала позитивным си...
Глава Фонда госимущества задекларировал 4 квартиры...
Заболеваемость коронавирусом растет второй день подряд
Сегодня вузы опубликуют списки поступивших на бюджет. До какого числа и как подавать оригиналы документов
Новости
Зеленский встретился с замглавы Госдепа в Кривом Роге: что обсуждали 11:00
Основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили позитивно оценил приватизацию отеля "Днепр" 10:59
Рубль продолжает стремительно падать. Курс российской нацвалюты на 27 августа 10:58
В Украине растут цены на гречку 10:57
Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине 10:51
больше новостей
Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов 12:13
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
"Укрзализныця" запускает новый региональный поезд 19:48
Перерасчет пенсий и подорожание доллара. Какие изменения ждут украинцев в сентябре 05:30
Импортная рыба на украинских прилавках. Откуда к нам везут морепродукты 07:00
больше новостей
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
Сотрудника СБУ назначили черкасским губернатором 17:26
Мост через Босфор в Стамбуле в цветах флага Украины. Фото: facebook/CGUinIstanbul
Мосты через Босфор в Стамбуле и телебашню Атакуле "одели" в цвета украинского флага 12:18
больше новостей
Карантин в Украине снова продлили. На сколько и что запрещено
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok