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26 августа 2020, среда, 22:04 9
Силовые структуры 2020-08-26T22:04:58+03:00
Українські Новини
Полковника СБУ подозревают в распространении тайных телефонных разговоров

Полковника СБУ подозревают в распространении тайных телефонных разговоров

Ольга Фандорина
СБУ, Полковник, телефонные разговоры, Распространение тайны
СБУ. Фото: СБУ
СБУ. Фото: СБУ

Прокуратура подозревает полковника Службы безопасности Украины в распространении тайных телефонных разговоров.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Прокурорами Специализированной прокуратуры в сфере надзора по уголовным производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса Офиса Генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении подполковника одного из региональных органов Службы безопасности Украины", - сказано в нем.

Согласно сообщению, он обвиняется в нарушении тайны телефонных разговоров, которые передаются средствами связи, а также по факту служебного подлога и получения неправомерной выгоды по ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

Досудебное расследование установило, что сотрудник СБУ с целью личного обогащения неоднократно нарушал тайну телефонных разговоров.

В частности, на основании поддельных официальных документов, с использованием служебного положения, он незаконно получал информацию о телефонных соединениях и разговорах абонентов мобильной связи, и в дальнейшем передал посторонним лицам, получив за это 25 тысяч грн неправомерной выгоды.

Как сообщали Українськi Новини, ранее журналист Юрий Бутусов обнародовал информацию, согласно которой спецоперацию по задержанию Корбана проводил бывший руководитель спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа" Шайтанов, причастный к штурму Дома профсоюзов в Киеве.

Ранее бывший генерал-майор СБУ Шайтанов обжаловал арест.

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