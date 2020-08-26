Полковника СБУ підозрюють у поширенні таємних телефонних розмов

Прокуратура підозрює полковника Служби безпеки України в поширенні таємних телефонних розмов.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"Прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду в кримінальних провадженнях про військові злочини і у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт щодо підполковника одного з регіональних органів Служби безпеки України", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, він звинувачується в порушенні таємниці телефонних розмов, які передаються засобами зв'язку, а також за фактом службового підроблення та одержання неправомірної вигоди за ч.2 ст.163, ч.1 ст.366 і ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу.

Досудове розслідування встановило, що співробітник СБУ з метою особистого збагачення неодноразово порушував таємницю телефонних розмов.

Зокрема, на підставі підроблених офіційних документів, з використанням службового становища, він незаконно отримував інформацію про телефонні з'єднання і розмови абонентів мобільного зв'язку, і в надалі передав стороннім особам, отримавши за це 25 тисяч грн неправомірної вигоди.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію, згідно з якою спецоперацію із затримання Корбана проводив колишній керівник спецпідрозділу Служби безпеки України "Альфа" Шайтанов, причетний до штурму Будинку профспілок у Києві.

Раніше колишній генерал-майор СБУ Шайтанов оскаржив арешт.

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