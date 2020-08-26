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26 августа 2020, среда, 18:50 50
Силовые структуры 2020-08-26T18:51:46+03:00
Українські Новини
Против лидера ультраправых из "С14" Карася завели уголовное дело из-за угроз редакции "Страны"

Против лидера ультраправых из "С14" Карася завели уголовное дело из-за угроз редакции "Страны"

Сергей Паламаренко
Уголовное производство, Страна.ua, С14, Евгений Карась, Праворадикалы
Евгений Карась. Фото: Facebook
Евгений Карась. Фото: Facebook

Национальная полиция Украины возбудило уголовное производство против лидера ультраправой организации "С14" Евгения Карася по факту угроз редакции "Страны".

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua, ссылаясь на выписку из Единого реестра досудебных расследований. 

Отметим, инцидент, по факту которого возбудили производство, случился еще 23 июля. Тогда "Страна", рассказывая человеке, захватившем в заложники полицейского в Полтаве, констатировала тот факт, что он служил в зоне антитеррористической операции (АТО)

Из-за этого Карась стал прямым текстом угрожать расправой всей редакции издания "Страна". Журналисты написали заявление о совершении преступления по данному факту.

А 21 августа полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что известно о Евгении Карасе и ультраправой организации "С14"

Журналистка Олеся Медведева в видеоблоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывала, как "атошник" в Полтаве заложника брал и почему за это угрожает "Стране" Карась.

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