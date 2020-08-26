Зе-власть, торгующая суверенитетом и лишь ухудшающая жизнь людей, должна уйти в отставку, – ОПЗЖ

Политическая парти "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), комментируя ратификацию кредитного Меморандума с Европейским Союзом (ЕС), заявила, что действующая власть не только не в состоянии обеспечить развитие страны и улучшить жизнь граждан, но и загоняет Украину в кредитную кабалу под жесткое внешнее управление.

Об этом говорится в заявлении партии на официальной веб-сайте.

"Ратификация кредитного Меморандума с Европейским Союзом, на который пошла Зе-власть и ее парламентские сателлиты, стала еще одним актом капитуляции Украины перед внешними кредиторами. В обмен на мизерную кредитную подачку от Европы Зе-власть согласилась вернуть миллионные зарплаты иностранным надсмотрщикам в наблюдательных советах. Под внешнее управление полностью передана судебная система. Теперь оценивать "квалификацию" и "добропорядочность" украинских судей будут иностранцы. Руководителей антикоррупционных органов невозможно будет назначить без одобрения из-за рубежа. Даже закупать лекарства в период эпидемии Украина не сможет без внешнего контроля.

Расплачиваться по внешним кредитам будет украинский бизнес и украинские семьи. По условиям кредитного соглашения с ЕС, а ранее и Меморандума с МВФ, бизнес ждет очередное ужесточение административного давления, а граждан — рост цен на газ и повышение коммунальных тарифов, закрытие "лишних" школ и больниц, сокращение субсидий и лишение социальной помощи", - сказано в заявлении ОПЗЖ.

Также в ОПЗЖ заявили о намерении добиваться пересмотра всех кабальных кредитных соглашений и проведения реструктуризации внешних долгов. Партия требует направить средства из госбюджета на инвестиции в экономику, субвенции местному самоуправлению и помощь гражданам.

"Политика сдачи суверенитета и ухудшения жизни людей должна быть прекращена. Украинский народ должен освободиться из-под внешнего управления. Власть, которой не хватает квалификации и профессионализма, чтобы управлять страной – должна уйти в отставку, а не обменивать на внешние займы интересы страны и украинского народа!" - подытожили в ОПЗЖ.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости