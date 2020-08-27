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27 августа 2020, четверг, 07:18 535 Документ
Силовые структуры 2020-08-27T07:45:05+03:00
Українські Новини
Пискун работал советником Венедиктовой бесплатно

Пискун работал советником Венедиктовой бесплатно

Надежда Комендантова
Святослав Пискун, Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора
Святослав Пискун. Фото: Facebook/Святослав Пискун
Святослав Пискун. Фото: Facebook/Святослав Пискун

Бывший генеральный прокурор Святослав Пискун не получал зарплату за то время, что работал советником генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос агентства Українськi Новини.

Офис генпрокурора официально сообщил, что Пискун не является советником Венедиктовой с 12 августа, а поэтому не находится в трудовых отношениях и зарплату не получает.

Офис генпрокурора сообщил, что приказ о назначении Пискуна внештатным советником утратил силу.

Как сообщали Українськi Новини, 27 июля Венедиктова назначила своим советником экс-генпрокурора Пискуна.

Позже стало известно, что она его уволила.

У генерального прокурора Ирины Венедиктовой изначально работало 10 советников.

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