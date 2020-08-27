Пискун работал советником Венедиктовой бесплатно

Бывший генеральный прокурор Святослав Пискун не получал зарплату за то время, что работал советником генпрокурора Ирины Венедиктовой. Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос агентства Українськi Новини. Офис генпрокурора официально сообщил, что Пискун не является советником Венедиктовой с 12 августа, а поэтому не находится в трудовых отношениях и зарплату не получает. Офис генпрокурора сообщил, что приказ о назначении Пискуна внештатным советником утратил силу. Как сообщали Українськi Новини, 27 июля Венедиктова назначила своим советником экс-генпрокурора Пискуна. Позже стало известно, что она его уволила. У генерального прокурора Ирины Венедиктовой изначально работало 10 советников.