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  • Вместо отпуска украинцы смогут получить денежную компенсацию: как это сделать
24 августа 2020, понедельник, 23:52 55
Экономика 2020-08-24T23:53:02+03:00
Українські Новини
Вместо отпуска украинцы смогут получить денежную компенсацию: как это сделать

Вместо отпуска украинцы смогут получить денежную компенсацию: как это сделать

Ольга Фандорина
Отпуск, Компенсация, Денежная компенсация, Ежегодный отпуск
Компенсация
Компенсация

В Украине можно заменить часть ежегодного отпуска денежной компенсацией по желанию работника в соответствии с ч. 4 ст. 24 Закону "Об отпусках". Вместе с этим, длительность предоставленной работнику ежегодной и дополнительных отпусков не должно быть меньше, чем 24 календарных дня. Об этом сообщают в Госуправлении труда.

Компенсация возможна лишь в пределах рабочего года и после его окончания при условии, если работник использовал 24 календарных дня ежегодного основного и дополнительных отпусков за этот рабочий год.

Если же у работника есть неиспользованные ежегодные основные отпуска длительностью 24 календарных дня каждый, то компенсацию он получить не сможет. Такое требование связано с тем, что отпуск предоставляется работнику в первую очередь для отдыха и укрепления здоровья, потому закон и запрещает работодателю компенсировать деньгами непредоставленный отдых.

Отдельной категории работников, а именно лицам в возрасте до 18 лет, замена всех видов отпусков денежной компенсацией не допускается.

Накапливать, а потом использовать или получать компенсацию можно только за ежегодные отпуска, которые предусмотрены п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона, и дополнительный социальный отпуск на детей в соответствии со ст. 19 Закона.

К таким отпускам относятся: ежегодный основной отпуск; ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда; ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда; другие ежегодные дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством; дополнительный социальный отпуск работникам, которые имеют детей или совершеннолетнего ребенка - инвалида с детства подгруппы А группы I.

Если работник увольняется и имеет неиспользованные отпуска за прошлые годы или текущий год, но не хочет их брать, предприятие выплачивает ему денежную компенсацию за все дни этих отпусков.

Независимо от того, за какой год предоставляется отпуск, для исчисления отпускных учитывается средний заработок работника за последние 12 календарных месяцев. Сумма компенсации исчисляется как произведение среднедневного заработка и количества календарных дней неиспользованных отпусков.

Дополнительный отпуск работникам, которые имеют детей или совершеннолетнего ребенка - инвалида с детства подгруппы А I группы, предоставляется не за рабочий, а за календарный год. Поэтому в случае увольнения работника в начале или в середине года ему выплачивается компенсация за такой отпуск полной длительности.

Ранее Українські Новини писали, что некоторые категории пенсионеров при выходе на заслуженный отдых могут получить единовременное денежное пособие в размере 10 месячных пенсий, а граждане Украины, у которых возникли проблемы с Пенсионным фондом из-за неправильно оформленных трудовых книжек, могут подтвердить свой трудовой стаж через суд.

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