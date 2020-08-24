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24 августа 2020, понедельник, 16:30 595
Происшествия 2020-08-24T16:30:30+03:00
Українські Новини
В Днипре Opel на полной скорости "влетел" под фуру: погибли два человека

В Днипре Opel на полной скорости "влетел" под фуру: погибли два человека

Надежда Комендантова
ДТП, смертельное ДТП, ДТП с фурой, ДТП с авто
Смертельное ДТП в Днипре
Смертельное ДТП в Днипре

23 августа, около 20:25, на проспекте Богдана Хмельницкого Opel въехал под прицеп припаркованного тягача Volvo. В ДТП погибли 2 человека. Авария произошла в районе тупика трамвая №12.

Об этом сообщает Информатор.

Смертельное ДТП в Днипре.Смертельное ДТП в Днипре.

"Opel" двигался по проспекту в сторону Сурско-Литовского кладбища. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и на скорости въехал под прицеп фуры. От удара автомобиль сильно деформировался, зажав водителя и пассажира. От полученных травм они скончались.

На место прибыли сотрудники полиции, несколько бригад скорой помощи и ГСЧС. По состоянию на 21:20 спасатели изъяли тело водителя и пытались вытащить тело пассажира.

Напомним, 3 человека погибли в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Полтавской области.

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