Под Полтавой грузовик раздавил легковушку: погибли три человека, среди них дети

3 человека погибли в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Полтавской области.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українські Новини.

Сообщается, что в 01:00 субботы спасатели были привлечены к ликвидации последствий ДТП с участием легкового автомобиля Volvo и грузовика МАN, которое произошло неподалеку от села Говтвянчик Полтавского района.

Сотрудники ГосЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали жертв и потерпевших.

На момент гибели детям было 2 и 4 года. Фото: ГСЧС

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автомобиля Volvo и двое детей (данные устанавливаются, примерно 2 и 4 года).

Травмированы пассажирка автомобиля Volvo и пассажир автомобиля MAN.

Напомним, накануне на выезде из Киева растянулась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП с участием правоохранителя.

Также в Киеве пьяный водитель мусоровоза сбил мать с ребенком: женщина умерла.

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