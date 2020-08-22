Под Полтавой грузовик раздавил легковушку: погибли три человека, среди них дети

3 человека погибли в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Полтавской области. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українські Новини. Сообщается, что в 01:00 субботы спасатели были привлечены к ликвидации последствий ДТП с участием легкового автомобиля Volvo и грузовика МАN, которое произошло неподалеку от села Говтвянчик Полтавского района. Сотрудники ГосЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали жертв и потерпевших. На момент гибели детям было 2 и 4 года. Фото: ГСЧС В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автомобиля Volvo и двое детей (данные устанавливаются, примерно 2 и 4 года). Травмированы пассажирка автомобиля Volvo и пассажир автомобиля MAN. Напомним, накануне на выезде из Киева растянулась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП с участием правоохранителя. Также в Киеве пьяный водитель мусоровоза сбил мать с ребенком: женщина умерла.