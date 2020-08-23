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23 августа 2020, воскресенье, 13:01 6
Жизнь 2020-08-23T13:01:42+03:00
Українські Новини
Сегодня отмечается День Флага Украины: лучшие поздравления в картинках и стихах

Сегодня отмечается День Флага Украины: лучшие поздравления в картинках и стихах

Ольга Фандорина
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Поздравления с днем Флага. Фото: inforoom.com.ua
Поздравления с днем Флага. Фото: inforoom.com.ua

В воскресенье, 23 августа, в Украине отмечается День Государственного флага. Этот праздник основал в 2004 году Леонид Кучма, однако история украинского флага достигает седой древности. Символами Украины в новейшей их трактовке является безоблачное небо, как символ мира – синий цвет, и спелые пшеничные нивы, как символ достатка – желтый цвет. 

Лучшие поздравления с Днем Флага в стихах:

День государственного флага наступил,

И весь великий наш народ объединил!
Гордится флагом наша вся страна,
Родная Украина – на свете ты одна!

***

Наш флаг нам светит в темноте, как огонек,
Он – Украины радостный цветок.
И в мире, и в труде – он рядом с нами,
Он реет над полями, над лесами,
Он славит мир, любовь и красоту,
Охватывая целую страну!

***

Пусть будет мир в свободной Украине,
Добро посеет, беды отведет!
И навсегда останется единой,
Страна моя, что движется вперед!
Наш праздник государственный – День флага
Напоминает вечно об отваге.
Пусть развевается свободный, вольный флаг,
Здоровья, счастья, мира и всех благ!

***

Поздравления с днем Флага. Фото: inforoom.com.uaПоздравления с днем Флага. Фото: inforoom.com.ua

Поздравления на украинском языке:

День Державного прапора ми відзначаємо,
Пишмається Україна прапором, всі ми це знаємо.
Ми вітаємо рідну Батьківщину нашу,
З кожним роком ставай і багатше, і краще!
Ми бажаємо всім удачі й перемог,
Щоб не стало у вас ні проблем, ні незгод.
Бажаємо Україні милій процвітати,
Щастя й радості скоріше пізнати.

***

Золото – в долині,
Угорі – блакить.
Прапор України
Гордо майорить.
Він – звитяг безмежність,
Слави козаків.
Стяг про незалежність
Світу сповістив.

Поздравления с днем Флага. Фото: telegraf.com.uaПоздравления с днем Флага. Фото: telegraf.com.ua

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Сегодня украинцы отмечают День Государственного флага: история и традиции праздника
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