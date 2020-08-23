Сегодня отмечается День Флага Украины: лучшие поздравления в картинках и стихах

В воскресенье, 23 августа, в Украине отмечается День Государственного флага. Этот праздник основал в 2004 году Леонид Кучма, однако история украинского флага достигает седой древности. Символами Украины в новейшей их трактовке является безоблачное небо, как символ мира – синий цвет, и спелые пшеничные нивы, как символ достатка – желтый цвет.

Лучшие поздравления с Днем Флага в стихах:

День государственного флага наступил,

И весь великий наш народ объединил!

Гордится флагом наша вся страна,

Родная Украина – на свете ты одна!

***

Наш флаг нам светит в темноте, как огонек,

Он – Украины радостный цветок.

И в мире, и в труде – он рядом с нами,

Он реет над полями, над лесами,

Он славит мир, любовь и красоту,

Охватывая целую страну!

***

Пусть будет мир в свободной Украине,

Добро посеет, беды отведет!

И навсегда останется единой,

Страна моя, что движется вперед!

Наш праздник государственный – День флага

Напоминает вечно об отваге.

Пусть развевается свободный, вольный флаг,

Здоровья, счастья, мира и всех благ!

***

Поздравления с днем Флага. Фото: inforoom.com.ua

Поздравления на украинском языке:

День Державного прапора ми відзначаємо,

Пишмається Україна прапором, всі ми це знаємо.

Ми вітаємо рідну Батьківщину нашу,

З кожним роком ставай і багатше, і краще!

Ми бажаємо всім удачі й перемог,

Щоб не стало у вас ні проблем, ні незгод.

Бажаємо Україні милій процвітати,

Щастя й радості скоріше пізнати.

***

Золото – в долині,

Угорі – блакить.

Прапор України

Гордо майорить.

Він – звитяг безмежність,

Слави козаків.

Стяг про незалежність

Світу сповістив.

Поздравления с днем Флага. Фото: telegraf.com.ua

Как сообщали Українські Новини, Зеленский призвал вывешивать из окон флаги и повязать на руки сине-желтые ленты.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости