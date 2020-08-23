Сегодня отмечается День Флага Украины: лучшие поздравления в картинках и стихах

В воскресенье, 23 августа, в Украине отмечается День Государственного флага. Этот праздник основал в 2004 году Леонид Кучма, однако история украинского флага достигает седой древности. Символами Украины в новейшей их трактовке является безоблачное небо, как символ мира – синий цвет, и спелые пшеничные нивы, как символ достатка – желтый цвет. Лучшие поздравления с Днем Флага в стихах: День государственного флага наступил,И весь великий наш народ объединил!Гордится флагом наша вся страна,Родная Украина – на свете ты одна! *** Наш флаг нам светит в темноте, как огонек,Он – Украины радостный цветок.И в мире, и в труде – он рядом с нами,Он реет над полями, над лесами,Он славит мир, любовь и красоту,Охватывая целую страну! *** Пусть будет мир в свободной Украине,Добро посеет, беды отведет!И навсегда останется единой,Страна моя, что движется вперед!Наш праздник государственный – День флагаНапоминает вечно об отваге.Пусть развевается свободный, вольный флаг,Здоровья, счастья, мира и всех благ! *** Поздравления с днем Флага. Фото: inforoom.com.ua Поздравления на украинском языке: День Державного прапора ми відзначаємо,Пишмається Україна прапором, всі ми це знаємо.Ми вітаємо рідну Батьківщину нашу,З кожним роком ставай і багатше, і краще!Ми бажаємо всім удачі й перемог,Щоб не стало у вас ні проблем, ні незгод.Бажаємо Україні милій процвітати,Щастя й радості скоріше пізнати. *** Золото – в долині,Угорі – блакить.Прапор УкраїниГордо майорить.Він – звитяг безмежність,Слави козаків.Стяг про незалежністьСвіту сповістив. Поздравления с днем Флага. Фото: telegraf.com.ua Как сообщали Українські Новини, Зеленский призвал вывешивать из окон флаги и повязать на руки сине-желтые ленты.