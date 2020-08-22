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  • Три знака зодиака смогут справиться с любыми проблемами сегодня, — астролог
22 августа 2020, суббота, 05:15 253
Lifestyle 2020-08-22T05:15:01+03:00
Українські Новини
Три знака зодиака смогут справиться с любыми проблемами сегодня, — астролог

Три знака зодиака смогут справиться с любыми проблемами сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 22 августа 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 22 августа 2020. Фото: pixabay

В то время, как в пятницу у Раков, Львов и Стрельцов были трудности в делах, сегодня Близнецы, Девы и Скорпионы справятся с любыми проблемами. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в субботу, 22 августа, расскажут Українські Новини.

Близнецы

Близнецов ждет удачный день. Звезды советуют в субботу плодотворно потрудиться над новыми делами, тогда целеустремленная деятельность приведет к перспективным изменениям. В этот день также можно осуществлять торговые сделки, даже можно немного рискнуть, если это будет оправданным шагом.

Дева

Девам звезды сулят успешный день. В субботу могут появиться перспективные планы, которые в итоге принесут денежный доход. Многое из того, что будет задумано в этот день, может в скором времени реализоваться. В этот день в личной жизни Дев могут произойти перемены. Важно сохранять самообладание и не пытаться навязывать партнеру свое мнение.

Скорпион

День благоприятный для многих дел. В субботу можно заниматься планированием, больше общаться и выстраивать личные отношения. Знакомства, которые могут произойти в это время, будут носить долговременный характер. Кроме того в этот день для Скорпионов откроются новые перспективы. Следует воспользоваться этой возможностью, что обеспечит в итоге финансовую прибыль.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет представителей всех знаков зодиака в августе.

Кроме того, синоптик дала прогноз на длинные выходные: адский зной отступит и ударит с новой силой.

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