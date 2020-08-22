В Офисе Генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии в 2014 году

Офис генпрокурора обнародовал заключение о причинах Иловайской трагедии летом 2014 года. Она произошла исключительно из-за прямого вторжение регулярной армии России. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Согласно выводам экспертов и комплексу других добытых доказательств, единственным фактором, приведшим к трагическим событиям под Иловайском, является военная агрессия ВС РФ", — говорится в сообщении.

Так, 20-24 августа произошло масштабное прямое вторжение России на территорию Украины, на тот момент Силы Российской армии состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 военных, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.

В Офисе генпрокурора отмечают критическое для Украины соотношение сил в районе Иловайска по сравнению с силами армии РФ и подконтрольными ей боевиками: личный состав — 1 к 18; танки — 1 к 11; бронетехника 1 к 16; артиллерия — 1 к 15; "Грады" — 1 к 24.

"Уже 24-25 августа батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение врага", — говорится в сообщении.

26-28 августа руководство антитеррористической операции начало переговоры с российским Генштабом о выходе украинских бойцов из окружения гуманитарными коридорами. Однако 29 августа по непосредственному указанию Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных.

Также по приказу российского командования военные РФ и боевики убили раненых украинских военнослужащих, которые не сопротивлялись.

Всего погибло, по данным Офиса генпрокурора, 366 украинских воинов, 429 — получили ранения различной степени тяжести, в 300 — попали в плен.

Собранные доказательства военных преступлений со стороны России переданы в Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства.

Как сообщали Українські Новини, 24 августа, в День независимости, на Шествии достоинства Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об установлении Дня памяти защитников Украины, который будет отмечаться ежегодно 29 августа.

Тем временем миссия ООН требует возобновить расследование Иловайской трагедии.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости