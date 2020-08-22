В Офісі Генпрокурора назвали причину Іловайської трагедії в 2014 році

Офіс генерального прокурора України назвав причину трагедії в Іловайську в 2014 році і передав прокурору Міжнародного кримінального суду в Гаазі зібрані докази військових злочинів і вбивств українських військових в районі Іловайська . Про це повідомила прес-служба ОГПУ.

"Згідно висновків експертів та комплексу інших здобутих доказів, єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом, є військова агресія ЗС РФ. В ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України та подальше вчинення ними воєнних злочинів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на час вторгнення російських військ до України їх сили налічували дев’ять батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів та 5 протитанкових ракетних комплексів.

Така кількість ворожих військ та техніки у рази перевищувала чисельність українських сил.

В Офісі нагадали, що незважаючи на домовленості про надання українській стороні гуманітарного коридору, ЗС РФ впритул розстріляли наших військових. Пізніше росіяни також вбили поранених, які не могли чинити опір.

"Таким чином, було вчинене віроломне вбивство 366 українських воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон", – повідомили в ОГПУ.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідування здійснює Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.

Наразі зібрані докази вчинення воєнних злочинів Росією передані до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду для вирішення питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляли Українські Новини, 24 серпня, в День незалежності, на ході гідності Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про встановлення Дня пам'яті захисників України , який буде відзначатися щорічно 29 серпня.

Тим часом місія ООН вимагає відновити розслідування Іловайської трагедії.

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