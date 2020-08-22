підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
22 серпня 2020, субота, 08:23 5
Силові структури 2020-08-22T10:22:57+03:00
Українські Новини
В Офісі Генпрокурора назвали причину Іловайської трагедії в 2014 році

В Офісі Генпрокурора назвали причину Іловайської трагедії в 2014 році

Ольга Фандорина
Росія, Вторгнення в Україну, Офіс Генпрокурора, Іловайськ
Иловайск. Фото: veterano.com.ua
Иловайск. Фото: veterano.com.ua

Офіс генерального прокурора України назвав причину трагедії в Іловайську в 2014 році і передав прокурору Міжнародного кримінального суду в Гаазі зібрані докази військових злочинів і вбивств українських військових в районі Іловайська . Про це повідомила прес-служба ОГПУ.

"Згідно висновків експертів та комплексу інших здобутих доказів, єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом, є військова агресія ЗС РФ. В ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України та подальше вчинення ними воєнних злочинів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на час вторгнення російських військ до України їх сили налічували дев’ять батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів та 5 протитанкових ракетних комплексів.

Така кількість ворожих військ та техніки у рази перевищувала чисельність українських сил. 

В Офісі нагадали, що незважаючи на домовленості про надання українській стороні гуманітарного коридору, ЗС РФ впритул розстріляли наших військових. Пізніше росіяни також вбили поранених, які не могли чинити опір.

"Таким чином, було вчинене віроломне вбивство 366 українських воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон", – повідомили в ОГПУ.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідування здійснює Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.

Наразі зібрані докази вчинення воєнних злочинів Росією передані до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду для вирішення питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляли Українські Новини, 24 серпня, в День незалежності, на ході гідності Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про встановлення Дня пам'яті захисників України , який буде відзначатися щорічно 29 серпня.

Тим часом місія ООН вимагає відновити розслідування Іловайської трагедії.

Більше новин про: Росія Вторгнення в Україну Офіс Генпрокурора Іловайськ

В Офісі Генпрокурора назвали причину Іловайської трагедії в 2014 році
З понеділка Укрзалізниця закриває продаж квитків з 4 станцій в трьох областях
Новини
В Україні сьогодні погіршилася погода: очікуються дощі і шквальний вітер 09:56
Навчальний рік за новими правилами: в школах вимагають приносити свої маски і антисептики 08:55
В Офісі Генпрокурора назвали причину Іловайської трагедії в 2014 році 08:23
У Києві відновили проїзд по Борщагівського шляхопроводу 23:35
У МВФ планують продовжити співпрацю з Україною, але не говорять, коли буде наступний транш 23:05
більше новин
В Офісі Генпрокурора назвали причину Іловайської трагедії в 2014 році 08:23
Навчальний рік за новими правилами: в школах вимагають приносити свої маски і антисептики 08:55
Параметри RAB-тарифу від НКРЕКП не покращать умови інвестування в Україні, — ЕВА 20:03
Ігор Палиця закликав Президента "не допустити жодних підкилимних домовленостей" на засіданнях Тристоронньої контактної групи 11:50
Спивак
Заяви про тарифи знизять електоральну підтримку Притули серед киян, — Співак 17:40
більше новин
З понеділка Укрзалізниця закриває продаж квитків з 4 станцій в трьох областях 13:46
Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус 11:43
Коронавірус. Фото: pixabay
В Україні вже понад 100 тис. осіб заражені коронавірусом 09:30
До Дня Незалежності у Києві виплатять 92 млн гривень учасникам АТО та іншим категоріям киян, – мер Кличко 16:10
У Харкові затримали громадянина Ізраїлю, який торгував зброєю 16:32
більше новин
В Україні сьогодні погіршилася погода: очікуються дощі і шквальний вітер
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok