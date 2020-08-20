Ціни ростуть, економіка падає, – Бойко вимагає відставки уряду

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, коментуючи чергові запозичення влади, які занурюють країну у все більшу економічну кризу та боргову яму, заявив, що якщо уряд не знає, як відновити реальний сектор економіки, то він повинен піти у відставку.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Коли увесь світ боровся з пандемією – замість підтримки своїх громадян і економіки влада обслуговувала міжнародних фінансових спекулянтів. 200 млрд гривень, що можна порівняти з третиною витрат держбюджету, в 1-му півріччі пішли на виплати за кредитними зобов'язаннями, а не допомогу людям і підтримку економіки. А це кожна третя бюджетна гривня", – підкреслив Бойко.

"Працюючи" без програми, вони не в змозі виконати навіть той план, який самі собі намалювали.

"За 1-е півріччя 2020 року план доходів держбюджету недовиконано на 38 млрд гривень, план витрат – на 51 млрд. Економіка продовжує колапсувати. Реальний ВВП впав на 6,7%, промисловість – на 8,3%, імпорт – на 19,7%. Іноземні інвестиції, незважаючи на всі закони про інвестнянь, – йдуть з України. А уряд не просто нічого не робить, щоб змінити ситуацію, вони не знають і не розуміють, як і що потрібно робити. Черговий кредит не врятує економіку нашої країни", – сказав народний депутат.

Бойко підкреслив, що пора припиняти ці експерименти над країною і людьми.

"Люди вже втомилися спостерігати за цією молодою командою. Ціни ростуть, соціального захисту ніякого, промисловість і економіка не працюють, а влада все позичає і позичає гроші, накидаючи борговий зашморг на українських громадян. Потрібно припинити політику бездумних кредитів і вжити заходів щодо відновлення реального сектора економіки. Якщо уряд не знає, як з цим впоратися – він повинен піти у відставку", – резюмував Юрій Бойко.

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