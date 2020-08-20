Финансировать зарплаты журналистов местных СМИ, - антикризисные предложения НСЖУ для правительства

Целевую государственную программу поддержки местных медиа предлагает ввести Национальный союз журналистов Украины совместно с Украинской ассоциацией медиа бизнеса (УАМБ) и Ассоциацией независимых региональных издателей (АНРИУ). Соответствующее предложение направлено в Министерство культуры и информационной политики в ответ на запрос о наработке для "программы по поддержке медиасферы и журналистов".

Ведущие объединения журналистов и издателей предлагают предоставлять местным медиа (газетам и сайтам) средства в целевой способ - исключительно для повышения качества контента СМИ. При этом медиа должны тратить средства только на фонд оплаты труда журналистов и работников СМИ.

По оценкам НСЖУ, УАМБ и АНРИУ, предлагаемый объем государственного финансирования такой программы целевой поддержки местных медиа на 2020 год может составить 120 млн гривен. При этом половину - 60 млн - предлагается направить на поддержку 600 разгосударствленных газет.

- Речь идет, прежде всего, не столько о поддержке СМИ, сколько о поддержке доступа украинцев к проверенной местной информации, - убежден председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Профессиональные журналистские материалы в местных медиа - это реализация гражданами права знать и обязанности местных чиновников отчитываться.

При распределении средств на местные СМИ Минкульту предлагают использовать формулу "10 коп за каждого документально подтвержденного читателя". Таким подтверждением будет: для онлайн-медиа - аудиторный показатель с одной из общеизвестных систем измерения аудитории (в частности, SimilarWeb), для газет - за каждый проданный (в розницу или по подписке) экземпляр.

Отдельно также предлагается по справедливым критериям предусмотреть поддержку региональных ТРК.

Поскольку программа направлена ​​на обеспечение производства качественного контента редакциями, то местные СМИ должны взять на себя обязательство соблюдать в своей работе Кодекс этики украинского журналиста.

В НСЖУ отмечают, что меры по поддержке местных СМИ внедряются в Литве, Франции, Испании, Канаде, Австралии и других странах. Такие шаги необходимы для Украины, ведь по данным исследования НСЖУ, в котором приняли участие более 100 медиа различных типов, 82% украинских редакций из-за карантина столкнулись с экономическими трудностями - в частности, существенной потерей рекламодателей.

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