Финансировать зарплаты журналистов местных СМИ, - антикризисные предложения НСЖУ для правительства

Целевую государственную программу поддержки местных медиа предлагает ввести Национальный союз журналистов Украины совместно с Украинской ассоциацией медиа бизнеса (УАМБ) и Ассоциацией независимых региональных издателей (АНРИУ). Соответствующее предложение направлено в Министерство культуры и информационной политики в ответ на запрос о наработке для "программы по поддержке медиасферы и журналистов". Ведущие объединения журналистов и издателей предлагают предоставлять местным медиа (газетам и сайтам) средства в целевой способ - исключительно для повышения качества контента СМИ. При этом медиа должны тратить средства только на фонд оплаты труда журналистов и работников СМИ. По оценкам НСЖУ, УАМБ и АНРИУ, предлагаемый объем государственного финансирования такой программы целевой поддержки местных медиа на 2020 год может составить 120 млн гривен. При этом половину - 60 млн - предлагается направить на поддержку 600 разгосударствленных газет. - Речь идет, прежде всего, не столько о поддержке СМИ, сколько о поддержке доступа украинцев к проверенной местной информации, - убежден председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Профессиональные журналистские материалы в местных медиа - это реализация гражданами права знать и обязанности местных чиновников отчитываться. При распределении средств на местные СМИ Минкульту предлагают использовать формулу "10 коп за каждого документально подтвержденного читателя". Таким подтверждением будет: для онлайн-медиа - аудиторный показатель с одной из общеизвестных систем измерения аудитории (в частности, SimilarWeb), для газет - за каждый проданный (в розницу или по подписке) экземпляр. Отдельно также предлагается по справедливым критериям предусмотреть поддержку региональных ТРК. Поскольку программа направлена на обеспечение производства качественного контента редакциями, то местные СМИ должны взять на себя обязательство соблюдать в своей работе Кодекс этики украинского журналиста. В НСЖУ отмечают, что меры по поддержке местных СМИ внедряются в Литве, Франции, Испании, Канаде, Австралии и других странах. Такие шаги необходимы для Украины, ведь по данным исследования НСЖУ, в котором приняли участие более 100 медиа различных типов, 82% украинских редакций из-за карантина столкнулись с экономическими трудностями - в частности, существенной потерей рекламодателей.