"Кузница на Рыбальском" не платит по кредиту под госгарантии Укрэксимбанку с начала года

Судостроительный завод "Кузница на Рыбальском" (ранее - "Ленинская кузница", Киев) с начала текущего года перестал платить по кредиту под государственные гарантии, взятому у Государственного экспортно-импортного банка. Об этом говорится на портале данных Министерства финансов, передают Українські Новини. Данный кредит был привлечен в 2017 году на 528,98 млн гривен для повышения обороноспособности и безопасности государства Украина. В то время завод принадлежал бывшему Президенту Петру Порошенко. В июле текущего года Министерство финансов, как гарант по кредиту, выплатило Укрэксимбанку 101,77 млн гривен. Из них 81,38 млн гривен составила выплата по телу кредита за январь-май текущего года, 19,85 млн гривен – проценты за январь-апрель, и еще 539 тыс. гривен – пеня. Как сообщали Українські Новини, дело о возможном уклонении от уплаты налогов Порошенко при продаже завода "Кузница на Рыбальском" закрыли. Ранее ГБР допрашивало Порошенко как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже завода "Кузница на Рыбальском".