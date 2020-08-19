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19 августа 2020, среда, 15:03 570
Происшествия 2020-08-19T15:04:36+03:00
Українські Новини
В Хмельницком обвалился грунт возле новостройки. Жители дома эвакуируют

В Хмельницком обвалился грунт возле новостройки. Жители дома эвакуируют

Кира Молчанова
Обвал, Хмельницкий, обрушение здания, Обрушение дома

В Хмельницком жильцы одной из многоэтажек переживают, что их дом может обрушиться как в Одессе из-за обвала грунта, спровоцировавшего глубокий провал.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал жилец дома Андрей Хопак.

Инцидент произошел по адресу улица Кармелюка 4/2 рано утром 19 августа.

Мужчина рассказал, что услышал сильный шум возле дома и сначала решил, что шумят на стройке рядом, но выглянул в окно и увидел, как из-под дома осыпается земля.

На снятых жильцом кадрах видно, как трещины в асфальте дошли до самого дома. Однако под строением почва целая и дом выдержал.

Автор видео сообщил, что многие жильцы покинули здание, а те, кому идти некуда остались в аварийном доме.

Есть видео с камер наблюдения, как произошло обрушение.

Как сообщает "Суспильне", предварительная причина обрушения – идущая рядом стройка. Утверждается, что там могут быть нарушения. Жителей дома планируют отселить на сутки, хотя угрозы для обрушения дома нет.

Обвал грунта. Фото: Андрей Хопак.Обвал грунта. Фото: Андрей Хопак.

Возле дома провалился асфальт. Фото: Андрей Хопак.Возле дома провалился асфальт. Фото: Андрей Хопак.

Как сообщали Українські Новини, 10 июня в Одессе произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома (1912 года постройки) на 10 квартир (зарегистрировано 35 человек, проживало 24 человека). Из дома выведены 24 жителей.

5 октября в Днипре эвакуировали студентов общежития, у здания которого треснула одна из стен. Было установлено обрушение грунта примерно два на три метра с повреждением части здания общежития. Был принят ряд неотложных решений. Запрещено пребывание в общежитии. Ограждена территория в радиусе 70 метров.

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