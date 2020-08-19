В Хмельницком обвалился грунт возле новостройки. Жители дома эвакуируют

В Хмельницком жильцы одной из многоэтажек переживают, что их дом может обрушиться как в Одессе из-за обвала грунта, спровоцировавшего глубокий провал. Об этом на своей странице в Facebook рассказал жилец дома Андрей Хопак. Инцидент произошел по адресу улица Кармелюка 4\/2 рано утром 19 августа. Мужчина рассказал, что услышал сильный шум возле дома и сначала решил, что шумят на стройке рядом, но выглянул в окно и увидел, как из-под дома осыпается земля. На снятых жильцом кадрах видно, как трещины в асфальте дошли до самого дома. Однако под строением почва целая и дом выдержал. Автор видео сообщил, что многие жильцы покинули здание, а те, кому идти некуда остались в аварийном доме. Есть видео с камер наблюдения, как произошло обрушение. Как сообщает "Суспильне", предварительная причина обрушения – идущая рядом стройка. Утверждается, что там могут быть нарушения. Жителей дома планируют отселить на сутки, хотя угрозы для обрушения дома нет. Обвал грунта. Фото: Андрей Хопак. Возле дома провалился асфальт. Фото: Андрей Хопак. Как сообщали Українські Новини, 10 июня в Одессе произошло обрушение части здания четырехэтажного жилого дома (1912 года постройки) на 10 квартир (зарегистрировано 35 человек, проживало 24 человека). Из дома выведены 24 жителей. 5 октября в Днипре эвакуировали студентов общежития, у здания которого треснула одна из стен. Было установлено обрушение грунта примерно два на три метра с повреждением части здания общежития. Был принят ряд неотложных решений. Запрещено пребывание в общежитии. Ограждена территория в радиусе 70 метров.