В июле оклад Кернеса составил 17 тыс. О надбавках у мэра Харькова отказались сообщить

Оклад председателя Харьковского городского совета Геннадия Кернеса, который задекларировал 20 млн гривен дохода, в июле составил 16 940 гривен.

Об этом говорится в ответе Харьковского городского совета на запрос Українських Новин.

Оклад первого заместителя Кернеса Игоря Терехова составил 15,5 тыс. гривен.

Оклад заместителя городского главы - управляющей делами исполнительного комитета городского совета Татьяны Чечетовой-Терашвили, заместителя по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светланы Горбуновой-Рубан, заместителя по вопросам семьи, молодежи и спорта Константина Лобойченко, заместителя по вопросам правового обеспечения Марины Стаматиной, заместителя по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Татьяны Овинниковой, заместителя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрея Руденко, заместителя по вопросам инфраструктуры города Евгения Водовоза, заместителя по вопросам цифровой трансформации Олега Дробота составил по 14,2 тыс. гривен.

При этом Харьковский горсовета отказался сообщить полный размер зарплаты с надбавками.

"При рассмотрении запроса установлено, что этот запрос содержит просьбу предоставить доступ к персональным данным, поэтому такое рассмотрение осуществлено с учетом предписаний Закона Украины "О защите персональных данных"... Не относятся к информации с ограниченным доступом только персональные данные, указанные в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления...", - говорится в нем.

Также отмечается, что только физическое лицо, которого касается конфиденциальная информация, в соответствии с конституционным и законодательным регулированием права лица на сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации имеет право свободно, по своему усмотрению определять порядок ознакомления с ней других лиц, государства и органов местного самоуправления, а также право на сохранение ее в тайне.

Помимо этого, Кернес подал сообщение о существенных изменениях в свою декларацию 25 июня, в котором указал денежный взнос в пользу политической партии в размере 1,8 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Кернес задекларировал за 2019 год доходы на общую сумму 20 млн гривен и 64 млн гривен наличными.

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