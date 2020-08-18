Электронные сигареты помогли отказаться от традиционного курения более 20% пользователей, - исследование

Потребление сигарет вдвое снизилось у 52,1% курильщиков, участвовавших в исследовании. После 6 месяцев использования электронные сигареты помогли отказаться от традиционного курения более, чем одной пятой части курильщиков, принявших участие в исследовании, проведенном компанией Juul Labs.

Работа "Воздействие электронных систем доставки никотина на курение сигарет: рандомизированное исследование" была представлена в онлайн-режиме на ежегодной встрече ученых - участников профессионального объединения AcademyHealth в 2020 году.

В исследовании приняло участие 837 респондентов, которые выкуривали не менее 10 сигарет в день.

В начале исследования респондентов разделили на три группы. Участники первой получили устройство JUUL и картриджи для курения со вкусом табака, вторая - такой же набор, но с разными вкусами, для третьей были предоставлены печатные материалы о вреде курения. Опрос участников касательно их привычек курения проводился в начале исследования и затем через 1, 3 и 6 месяцев.

"Более 20% взрослых курильщиков полностью отказались от традиционных сигарет после 6 месяцев пользования электронными сигаретами (с концентрацией никотина 59 мг/мл). В группе, где электронные сигареты не использовались, показатель достиг лишь 4%. Среди курильщиков, пользовавшихся электронными сигаретами, но не бросивших курить окончательно, количество выкуриваемых сигарет снизилось на 52,1% по сравнению с 23,2% в контрольной группе", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что к началу исследования менее 3% его участников выражали желание бросить курить в ближайшие 30 дней.

Как заявил вице-президент Juul Labs по научным вопросам Марк Рубинштейн, использование картриджей JUULpod для электронных систем доставки никотина с концентрацией никотина 5% обеспечивает эффект достаточно близкий к курению табака. Таким образом, даже те курильщики, которые не собирались бросать в течение последующих 30 дней, смогли полностью отказаться от традиционного курения.

Напомним, по информации Центра общественного здоровья Украины 62,5% курильщиков в стране хотят бросить, а около 40% пытаются избавиться от вредной привычки.

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