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  • Поставлена задача – забрать Burisma Group и передать государству, - агент НАБУ Шевченко
18 августа 2020, вторник, 11:56 2914
Политика 2020-08-18T13:00:02+03:00
Українські Новини
Поставлена задача – забрать Burisma Group и передать государству, - агент НАБУ Шевченко

Поставлена задача – забрать Burisma Group и передать государству, - агент НАБУ Шевченко

Надежда Комендантова
Николай Злочевский, Burisma Group, Евгений Шевченко
Цель атаки на Николая Злочевского – рейдерство Burisma Group, - Евгений Шевченко
Цель атаки на Николая Злочевского – рейдерство Burisma Group, - Евгений Шевченко

НАБУ выступило инструментом изъятия собственности у бенефициара Burisma Group Николая Злочевского его газодобывающего бизнеса. Об этом в интервью PavlovskyNews рассказал Евгений Шевченко, внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины, который выступил провокатором рекордной взятки в истории страны размером в $6 млн.

По словам Евгения Шевченко, сейчас стоит цель отобрать компанию Burisma и передать ее в АРМА (Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений), чтобы впоследствии передать ее в управление другим частным инвесторам. Кроме того, Шевченко в интервью настаивает, что к Злочевскому следовало бы применить такую санкцию как смертная казнь.

"К сожалению, у нас, в Украине, ее (смертной казни - Ред.) нет. Но в наших условиях – это 12 лет с конфискацией имущества. Конфискация Burisma и ее передача государству. Есть у нас АРМА, но должен быть аукцион и продажа этого актива", – говорит Шевченко в интервью. Он также подтвердил, что такие санкции – это "дорожная карта" для Злочевского и согласованная позиция детективов НАБУ. Примечательно, что данное интервью Шевченко дал до заседания суда, что можно рассматривать как давление на судебную систему и судей о вынесении неправомерных решений.

Ранее в интервью censor.net.ua, Евгений Шевченко также заявлял: "Компания "Бурисма" будет конфискована и перейдет под контроль государства – по крайней мере цель на сегодняшний день стоит именно такая".

Напомним, адвокат Николая Злочевского Петр Бойко ранее прокомментировал действия НАБУ. Он считает действия Национального антикоррупционного бюро Украины незаконными и противоречащими нормам уголовно-процессуального законодательства Украины. Об этом свидетельствует его заявление в ответ на сообщение о розыске Злочевского Н.В.

Адвокат утверждает, что его клиент не скрывается, о чем правовым способом сообщалось следствию.

"После сообщения НАБУ о необходимости Злочевскому Н.В. явиться на допрос, я 21.07.2020 в 10:00 утра сообщил руководителю группы детективов НАБУ Виталию Писному о проживании господина Злочевского за пределами Украины. Мною была передана следствию информация о стране пребывания и точный адрес проживания Злочевского Н.В., а также информация о том, что Злочевский Н.В. готов сотрудничать со следствием и давать показания по этому делу", – отмечает адвокат Петр Бойко в своем заявлении. Николай Злочевский готов сотрудничать со следствием, его адвокат утверждает, что он не скрывается.

Burisma Group является одной из крупнейших частных газодобывающих компаний Украины с ежегодным объемом добычи около миллиарда углеводородов. Компания входит в число крупнейших налогоплательщиков страны, активно инвестирует в добычу и развитие производства, поддерживает социальные проекты.

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