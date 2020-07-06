Попытка закрыть "Доброго ранку, Країно!" – это пилотный проект сворачивания свободы слова в Украине, – ведущая программы

Попытка Публичного акционерного общества (ПАО) "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) закрыть программу "Доброго ранку, Країно!" является пилотным проектом сворачивания свободы слова в Украине.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявила ведущая программы Татьяна Терехова.

По словам Тереховой, должны отреагировать и власть, и общественность, и коллеги–журналисты рассчитывают на их поддержку.

"Попытка закрыть "Доброго ранку, Країно!" – это пилотный проект сворачивания свободы слова в Украине. Потому что сегодня – мы, а завтра вы – "112" и другие каналы – и мне кажется, что это невероятно серьезно", – подчеркнула ведущая.

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По мнению ведущей, закончится ли эфир "Доброго ранку, Країно!" 11 июля зависит непосредственно от реакции Президента Украины Владимира Зеленского.

"На его имя последуют обращения от председателя парламентского комитета по свободе слова Нестора Шуфрича и, конечно же, от всего коллектива "Доброго ранку, Країно!". К сожалению, такие события происходят прямо у него перед носом, на его глазах. Никакой реакции в данный момент мы не видим, но мы ее очень сильно ждем", – заявила Терехова.

Она пояснила, что закрытие программы связано с обнародованными в эфире фактами международной коррупции и связи с ними членов наблюдательного совета НОТУ.

"Были озвучены и показаны в нашем эфире скандальные "пленки" Порошенко–Байдена, которые открывают все сети и схемы глобальной международной коррупции. К огромному сожалению, и непосредственно через день после того, как эти "пленки" появились в нашем утреннем эфире, наших представителей вызвали в НОТУ и дальше нам заявили, что сотрудничать с нами не будут и просто выключают нас из своего эфира. Мы показали "пленки", на которых, вероятно, есть люди, которые заседают теперь в Набсовете общественного телевидения, которые представляют в том числе и соровские организации и, вероятно, связаны с такой коррупцией", – сообщила Терехова.

По ее словам, "Доброго ранку, Країно!" – самый рейтинговый и имиджеобразующий проект в эфире телеканала "UA:Перший".

"Рейтинг общественного телевидения находится на 26-м месте из 38 национальных телеканалов, при этом наше утреннее шоу вообще не соответствует их рейтингам. Мы самый рейтинговый и имиджеобразующий проект в этом эфире. Каждую неделю нас смотрят от 13 до 15 млн зрителей, и мы входим в топ-10 по рейтингу утренних программ", – отметила ведущая "Доброго ранку, Країно!".

Она напомнила, что в 2020 году Национальной общественной телерадиокомпании Украины выделили 1,5 млрд гривен.

"На минуточку, чтобы люди понимали, которые нас смотрят, которые не так хорошо ориентируются в бюджетах, как мы с вами. За эти деньги в год можно, как минимум, 2 телеканала "1+1" содержать или 2,5 телеканала "Интер". Вдумайтесь, пожалуйста, в эту цифру", – резюмировала Терехова.

1 июля журналисты "Эра-Медиа" обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с жалобой на наступление на свободу слова и попытки закрытия Национальной общественной телерадиокомпанией Украины утреннего шоу "Доброго ранку, Країно!" на телеканале "UA:Перший". В обращении отмечается, что коллектив "Эра-Медиа" вынужден заявить о новой волне наступления на свободу слова в Украине, тотальной цензуре в СМИ и попытках закрыть "самое рейтинговое телевизионное шоу общественного вещателя". В обращении отмечается, что чиновники ПАО "НОТУ" сообщили коллективу "Эра-Медиа" о прекращении с 11 июля действия договора, в соответствии с которым утреннее шоу "Доброго ранку, Країно!" транслируется на "UA:Перший".

"В скандальной беседе Порошенко и Байдена Петр Алексеевич сказал своему заокеанскому коллеге: "Я вызову всех руководителей телеканалов и скажу, как нужно показывать и рассказывать". Ситуация с попыткой закрытия программы "Эра-Медиа" – хороший тест для Президента Зеленского: пойдет ли он по стопам своего предшественника, или же встанет на защиту свободы слова в Украине. Закрывать нужно коррупционеров, а не медиа", – отметили журналисты.