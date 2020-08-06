Глава ГСА Холоднюк отрицает общение с главой Окружного суда Киева Вовком о проведении конкурса на должности чл

Глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк отрицает, что общался с главой Окружного админсуда Киева Павлом Вовком на предмет проведения конкурса на должности членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной судебной администрации, передают Українськi Новини.

"С Павлом Вовком я знаком, но ни разу не общался на предмет проведения публичного конкурса на должности членов ВККС", - заявил глава ГСА.

Он напомнил, что члены ВККС избираются на публичном конкурсе, а победителя конкурса определяет конкурсная комиссия.

Кроме этого, глава Государственной судебной администрации добавил, что "победитель конкурса также проходит специальную проверку. И только после победы на конкурсе и прохождения проверки председатель ГСА подписывает приказ о назначении победителя членом ВККС".

Также Холоднюк сообщил, что не может никому запретить упоминать свое имя в частных разговорах.

"Я не могу никому запретить упоминать мое имя в частных разговорах, так же как и не могу отвечать за содержание этих разговоров, - подчеркнул Холоднюк.

Как сообщали Українськi Новини, ВАКС отказал НАБУ и САП в избрании главе ГСА Холоднюку залога 1 млн гривен.

Ранее Холоднюк заявил, что ему не вручали никаких подозрений и прокомментировал действия представителей Национального антикоррупционного бюро в помещениях ГСА в пятницу, 17 июля.