"Хмельницкоблэнерго" в 1-м полугодии 2020 года увеличило чистую прибыль в 2 раза, зарплату – на 44%, налоги – на треть

"Хмельницкоблэнерго" в 1-м полугодии 2020 года увеличило чистую прибыль в 2 раза, зарплату – на 44%, налоги –

В 1-м полугодии 2020 года чистая прибыль Публичного акционерного общества (ПАО) "Хмельницкоблэнерго" увеличилась в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого год, средняя зарплата –на 44%, уплата налогов – на 32,2%.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В 1-м полугодии 2020 года чистая прибыль "Хмельницкоблэнерго" практически удвоилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 48,7 млн гривен против 24,6 млн гривен за 6 месяцев 2019 года.

При этом, чистый доход Общества вырос на 11,2% с 765,1 млн гривен в 1-м полугодии 2019 года до 851, 4 млн гривен в 1-м полугодии 2020 года.

В первом полугодии 2020 года средняя зарплата штатных сотрудников "Хмельницкоблэнерго" выросла на 44% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 15 200 гривен против 10 600 гривен за 6 месяцев 2019 года.

О социальной ответственности компании ярко свидетельствует и другой показатель: за этот же период налоги и сборы, выплаченные Обществом в государственный и местный бюджеты, выросли на 32,2% с 200,3 млн гривен до 264,7 млн гривен.

"Двукратный рост прибыли и при увеличении валового дохода на 11% говорит о повышении эффективности бизнес и производственных процессов", - прокомментировал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Как ранее заявлял в интервью и.о. генерального директора АО "Хмельницкоблэнерго" Олег Козачук, стратегическими направления развития АО "Хмельницкоблэнерго" являются модернизация сетей и снижение потерь электроэнергии, оптимизация и автоматизация бизнес-процессов, что должно приводить к снижению себестоимости предоставляемых компанией услуг. По его словам, полученные в результате доходы направляются на выплату дивидендов акционеров, повышение заработной платы и реинвестируются в дальнейшую модернизацию сетей.

Средняя зарплата на"ХОЭ" на 30% превышает среднюю зарплату в целом по Хмельницкой области - 15,2 тыс. гривен против 12 тыс. гривен.

Справа

АО "Хмельницкоблэнерго" - государственная энергоснабжающая компания - 70% акций предприятия принадлежат государству, остальные 30% - частным юридическим лицам и физическим лицам.

АО "Хмельницкоблэнерго" обеспечивает передачу электроэнергии в Хмельницкой области. Компания имеет долю - около 80% на рынке электроэнергии в регионе, обслуживая 550 310 бытовых потребителей и 20 170 коммерческих и промышленных клиентов. Население, промышленные и другие коммерческие предприятия - основные клиенты, продажа которым составляет 42%, 13% и 11% соответственно.

Установлена ​​трансформационная мощность - 3 341 МВ-А (7 522 подстанций). АО "Хмельницкоблэнерго" владеет 33 тыс. км воздушных линий и 1 500 км кабельных линий электропередачи. Компания насчитывает около 3 560 сотрудников.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль компании в 2019 году составила 85,7 млн гривен, дивиденды на госдолю за 2019 год составили около 30 млн гривен.

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