Под Харьковом сотрудник агропредприятия упал в бункер с зерном и погиб

В воскресенье, 16 августа, в поселке Кутузовка (Харьковский район) работник одного из агропредприятий по собственной неосторожности упал с высоты в бункер с зерном. От полученных травм 53-летний мужчина погиб на месте.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 16 августа в 14:50.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Информацию зарегистрировали в Липецком отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств несчастного случая.

"Следственные действия продолжаются. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в полиции.

Как сообщали Українськi Новини, в ходе аудита Государственного агентства резерва была обнаружена недостача зерна на сумму более 800 млн гривен.

Позже в Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке.

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