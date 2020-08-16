Под Харьковом сотрудник агропредприятия упал в бункер с зерном и погиб

В воскресенье, 16 августа, в поселке Кутузовка (Харьковский район) работник одного из агропредприятий по собственной неосторожности упал с высоты в бункер с зерном. От полученных травм 53-летний мужчина погиб на месте. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передают Українськi Новини. Сообщение о происшествии поступило в полицию 16 августа в 14:50. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Информацию зарегистрировали в Липецком отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств несчастного случая. "Следственные действия продолжаются. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в полиции. Как сообщали Українськi Новини, в ходе аудита Государственного агентства резерва была обнаружена недостача зерна на сумму более 800 млн гривен. Позже в Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке.